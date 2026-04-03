Malut United Ziarah ke Gate 13, Bawa Semangat Baru Jelang Duel Panas Lawan Arema FC

JawaPos.com - Ada nuansa berbeda yang menyertai langkah Malut United FC jelang laga tandang pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Sebelum menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Jumat (3/4), tim menyempatkan diri melakukan ziarah ke Pintu 13, lokasi yang sarat makna dalam sejarah kelam sepak bola Indonesia.

Kamis (2/4) sore, para pemain dan ofisial hadir dengan suasana hening. Mereka menggelar doa bersama dan menaburkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban tragedi.

Momen ini menjadi pengingat kuat bahwa sepak bola tidak hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga tentang rasa kemanusiaan.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk empati tim sebelum bertanding.

“Kami sudah berkunjung ke Pintu 13 dan melakukan doa bersama. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Setelah momen penuh haru itu, fokus tim kembali diarahkan pada pertandingan penting. Persiapan selama sepekan di Yogyakarta menjadi modal utama untuk menghadapi tekanan di kandang Arema FC, yang dikenal memiliki atmosfer kuat.

Di sisi lain, situasi di Maluku Utara yang sempat diguncang gempa juga sempat menjadi perhatian. Namun, Hendri memastikan kondisi tim tetap stabil dan tidak terganggu oleh situasi tersebut.

“Kami mendapat kabar bahwa keadaan sudah membaik. Hal itu tidak akan mengganggu fokus kami,” katanya.