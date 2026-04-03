Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 19.39 WIB

Malut United Ziarah ke Gate 13, Bawa Semangat Baru Jelang Duel Panas Lawan Arema FC

Striker Malut United David da Silva (kanan) merayakan gol ke gawang PSM. - Image

Striker Malut United David da Silva (kanan) merayakan gol ke gawang PSM.

JawaPos.com - Ada nuansa berbeda yang menyertai langkah Malut United FC jelang laga tandang pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Sebelum menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Jumat (3/4), tim menyempatkan diri melakukan ziarah ke Pintu 13, lokasi yang sarat makna dalam sejarah kelam sepak bola Indonesia.

Kamis (2/4) sore, para pemain dan ofisial hadir dengan suasana hening. Mereka menggelar doa bersama dan menaburkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban tragedi. 

Momen ini menjadi pengingat kuat bahwa sepak bola tidak hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga tentang rasa kemanusiaan.

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk empati tim sebelum bertanding.

“Kami sudah berkunjung ke Pintu 13 dan melakukan doa bersama. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Setelah momen penuh haru itu, fokus tim kembali diarahkan pada pertandingan penting. Persiapan selama sepekan di Yogyakarta menjadi modal utama untuk menghadapi tekanan di kandang Arema FC, yang dikenal memiliki atmosfer kuat.

Di sisi lain, situasi di Maluku Utara yang sempat diguncang gempa juga sempat menjadi perhatian. Namun, Hendri memastikan kondisi tim tetap stabil dan tidak terganggu oleh situasi tersebut.

“Kami mendapat kabar bahwa keadaan sudah membaik. Hal itu tidak akan mengganggu fokus kami,” katanya.

Saat ini, Malut United berada di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 45 poin. Posisi tersebut masih jauh dari kata aman, mengingat persaingan papan atas semakin ketat menjelang akhir musim.

Artikel Terkait
Yakob Sayuri Kecam Serangan Rasisme di Stadion Kanjuruhan saat Laga Imbang Malut United Lawan Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Yakob Sayuri Kecam Serangan Rasisme di Stadion Kanjuruhan saat Laga Imbang Malut United Lawan Arema FC

05 April 2026, 01.48 WIB

Ciptakan 17 Clearances! Marcos Santos Memang Ingin Arema FC Main Bertahan Lawan Malut United - Image
Sepak Bola Indonesia

Ciptakan 17 Clearances! Marcos Santos Memang Ingin Arema FC Main Bertahan Lawan Malut United

04 April 2026, 15.17 WIB

Drama Kanjuruhan! Arema FC Tahan Malut United 1-1, Tren Buruk Akhirnya Terhenti - Image
Sepak Bola Indonesia

Drama Kanjuruhan! Arema FC Tahan Malut United 1-1, Tren Buruk Akhirnya Terhenti

04 April 2026, 00.57 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

