Rio Fahmi Ungkap Kunci Arema FC Hadapi Malut United: Kerja Keras dan Saling Percaya

JawaPos.com - Arema FC mencoba memaksimalkan kekuatan yang ada jelang laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Meski tidak tampil dengan komposisi terbaik, tim berjuluk Singo Edan justru menaruh harapan besar pada kekompakan tim saat menjamu Malut United FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4) sore.

Situasi keterbatasan pemain akibat cedera dan absensi memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, kondisi tersebut tidak membuat mental pemain turun. Sebaliknya, suasana di dalam tim disebut semakin solid dan penuh semangat untuk bangkit.

Pemain Arema FC, Rio Fahmi, menegaskan bahwa seluruh pemain sudah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia melihat adanya tekad kuat dari rekan-rekannya untuk memulai kembali tren positif di sisa musim ini.

“Persiapan untuk pertandingan menurut saya pemain sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Kami ingin memulai lagi dengan baik dan insya Allah bisa meraih tiga poin di pertandingan ini,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Menghadapi Malut United yang tengah tampil konsisten juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, Rio justru melihat hal itu sebagai pemicu motivasi tambahan bagi timnya. Ia menilai Arema FC tidak boleh dipandang sebelah mata, siapa pun lawannya.

Menurutnya, para pemain memiliki keinginan kuat untuk membuktikan kualitas mereka di lapangan. Kerja keras menjadi kunci utama agar bisa mengimbangi bahkan mengalahkan lawan yang memiliki materi pemain berpengalaman.

“Kita lebih termotivasi untuk menghadapinya. Sebagai pemain, kita tidak mau dianggap remeh. Itu jadi dorongan untuk bekerja lebih keras lagi,” lanjutnya dikutip dari ileague.id.

Absennya beberapa pemain inti juga tidak dianggap sebagai masalah besar. Rio menyebut Arema FC memiliki kedalaman skuad yang cukup baik.