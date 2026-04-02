Edi Yulianto
02 April 2026, 23.31 WIB

Harapan Terbesar Ivar Jenner Bersama Dewa United di Kompetisi Tanah Air

Pemain baru Dewa United Ivar Jenner. (Dok. Dewa United)

JawaPos.com – Gelandang anyar Dewa United Banten FC, Ivar Jenner, mengaku antusias menjalani babak baru dalam karier sepak bolanya di Tanah Air. Sudah dua bulan ia membela skuat Banten Warrior dan ia sempat bermain di kompetisi AFC Challenge League.

Sebelumnya, mantan pemain akademi Ajax dan FC Utrecht ini menjelaskan bahwa motivasi utamanya adalah mendapatkan jam terbang di level kompetisi profesional. Setelah banyak menghabiskan waktu di kasta kedua Liga Belanda bersama Jong Utrecht, Ivar merasa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan diri.

"Bagi saya, yang terpenting sekarang adalah menit bermain. Itulah alasan saya mengambil langkah ini agar bisa bermain di tim utama," ujar Ivar.

Ivar Jenner telah mencatatkan waktu bermain yang signifikan, tercatat sekitar 576 menit permainan selama di Dewa United. Statistik juga menunjukkan umpan berhasil mencapai 85,9% (231 umpan berhasil) selama di Dewa United. Ia juga dikenal memiliki kemampuan mengatur tempo, terlibat dalam 384 sentuhan dan memiliki tingkat keberhasilan duel sebesar 46,8%. Debutnya dinilai positif, memberikan warna baru dan kontrol yang lebih baik di lini tengah Dewa United. 

Ia juga menambahkan rencananya di Dewa United adalah bagian dari strategi jangka panjang sebelum nantinya kembali berkarier di Benua Biru. Satu hal yang menarik perhatian adalah kesan Ivar terhadap infrastruktur yang dimiliki Dewa United. Pemain berusia 22 tahun ini mengaku terkejut karena kualitas fasilitas latihan di klub ternyata sangat mumpuni.

"Fasilitas di sini jauh lebih baik daripada yang biasa saya temui di Belanda. Level latihannya pun mengejutkan, ternyata sangat bagus," ungkapnya.

Keputusan Ivar untuk merumput di Liga Indonesia tidak lepas dari peran rekan setimnya di Timnas, Rafael Struick. Ivar mengaku sempat berkonsultasi dengan Rafael sebelum memantapkan hati.

"Saya berbicara dengan Rafael, dia teman baik saya. Dia bilang liga di sini bagus, begitu juga dengan fasilitas latihan dan pelatihnya," tambah Ivar.

Tak hanya itu, Ivar juga memberikan pandangan positif terhadap masa depan Timnas Indonesia. Meski sempat kecewa karena gagal melaju ke Piala Dunia 2026, ia optimistis skuad Garuda punya kualitas untuk bersaing di Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Apalagi, Indonesia bermain baik di FIFA Series 2026.

