Ivar Jenner Temukan Peran Penting di Dewa United, Siap Kembali Bersinar di Level Profesional

Duel panas Rizky Ridho dan Ivar Jenner menjadi sorotan utama dalam laga Persija Jakarta vs Dewa United di Jakarta International Stadium.
JawaPos.com - Gelandang muda Dewa United Banten FC, Ivar Jenner, mulai menemukan ritme permainannya setelah dua bulan berkiprah di kompetisi sepak bola Indonesia.
Pemain berusia 22 tahun tersebut mengaku menikmati fase baru dalam kariernya bersama skuad berjuluk Banten Warrior.
Didatangkan dengan latar belakang akademi Eropa, termasuk Ajax dan FC Utrecht, Ivar membawa pengalaman berbeda ke lini tengah Dewa United.
Keputusannya merumput di Indonesia bukan tanpa alasan. Ia menegaskan bahwa faktor utama adalah kebutuhan akan menit bermain secara konsisten di level profesional.
Selama ini, Ivar lebih banyak menghabiskan waktu di kasta kedua Liga Belanda bersama Jong Utrecht. Situasi tersebut membuatnya merasa perlu mencari tantangan baru agar bisa berkembang lebih cepat.
Baginya, bermain reguler di tim utama menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas permainan.
Sejauh ini, kontribusi Ivar di lapangan mulai terlihat. Ia sudah mencatatkan sekitar 576 menit bermain bersama Dewa United. Dari sisi statistik, performanya cukup menjanjikan dengan akurasi umpan mencapai 85,9 persen atau 231 umpan sukses.
Selain itu, ia juga terlibat dalam 384 sentuhan bola serta mencatatkan tingkat keberhasilan duel sebesar 46,8 persen.
Kehadirannya memberikan dampak positif, terutama dalam hal pengaturan tempo permainan. Ivar dinilai mampu menghadirkan kontrol yang lebih baik di lini tengah, sesuatu yang sempat menjadi pekerjaan rumah bagi tim di awal musim.