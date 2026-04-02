Ivar Jenner Temukan Peran Penting di Dewa United, Siap Kembali Bersinar di Level Profesional

JawaPos.com - Gelandang muda Dewa United Banten FC, Ivar Jenner, mulai menemukan ritme permainannya setelah dua bulan berkiprah di kompetisi sepak bola Indonesia.

Pemain berusia 22 tahun tersebut mengaku menikmati fase baru dalam kariernya bersama skuad berjuluk Banten Warrior.

Didatangkan dengan latar belakang akademi Eropa, termasuk Ajax dan FC Utrecht, Ivar membawa pengalaman berbeda ke lini tengah Dewa United.

Keputusannya merumput di Indonesia bukan tanpa alasan. Ia menegaskan bahwa faktor utama adalah kebutuhan akan menit bermain secara konsisten di level profesional.

Selama ini, Ivar lebih banyak menghabiskan waktu di kasta kedua Liga Belanda bersama Jong Utrecht. Situasi tersebut membuatnya merasa perlu mencari tantangan baru agar bisa berkembang lebih cepat.

Baginya, bermain reguler di tim utama menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas permainan.

Sejauh ini, kontribusi Ivar di lapangan mulai terlihat. Ia sudah mencatatkan sekitar 576 menit bermain bersama Dewa United. Dari sisi statistik, performanya cukup menjanjikan dengan akurasi umpan mencapai 85,9 persen atau 231 umpan sukses.

Selain itu, ia juga terlibat dalam 384 sentuhan bola serta mencatatkan tingkat keberhasilan duel sebesar 46,8 persen.