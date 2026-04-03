Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 20.17 WIB

PSPS Pekanbaru Waspada Sriwijaya FC Meski Lawan Sudah Terdegradasi, Fokus Raih Kemenangan

PSPS Pekanbaru. (Istimewa)

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru bersiap menghadapi laga tandang pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26. Tim berjuluk Askar Bertuah ini akan menantang Sriwijaya FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (3/4) dengan kickoff pukul 15.30 WIB.

Meskipun Sriwijaya FC telah dipastikan terdegradasi ke kasta ketiga musim depan, PSPS tak mau lengah. Mereka bertekad meraih poin maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen yang saat ini masih rawan. 

PSPS menempati peringkat ke-8 dari 10 tim dengan koleksi 25 poin, hanya unggul tiga poin dari Persekat Tegal yang berada di posisi ke-9. 

Posisi ke-9 sendiri masuk dalam zona playoff degradasi, sehingga setiap poin kini menjadi sangat berharga bagi PSPS.

Pelatih PSPS, Aji Santoso, menegaskan bahwa persiapan tim telah berjalan lancar. Pelatih dengan lisensi AFC Pro ini berharap timnya bisa tampil maksimal dan membawa pulang kemenangan. 

“Secara keseluruhan persiapan sudah berjalan bagus. Mudah-mudahan dalam pertandingan nanti pemain bisa tampil maksimal dan meraih poin penuh,” ujar Aji Santoso dikutip dari ileague.id.

Meski menghadapi tim yang sudah terdegradasi, Aji Santoso menekankan agar anak asuhnya tidak meremehkan lawan. Menurutnya, Sriwijaya FC tetap menunjukkan daya juang tinggi dan akan bermain tanpa beban. 

Sriwijaya FC tetap menunjukkan fighting spirit yang bagus. Saat melawan Persikad Depok, mereka hanya kalah 1-0 di menit akhir. Begitu juga saat menghadapi Persiraja Banda Aceh, mereka tampil cukup baik. Jadi ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah,” tambahnya.

Pernyataan senada datang dari pemain PSPS, Natanael Siringo Ringo. Ia menegaskan optimisme tim dan kesiapan seluruh pemain menghadapi laga krusial ini. 

