Aulia Ramadhani
03 April 2026, 21.28 WIB

Berperan Jadi Petani, Intip Kisah Ahn Hyo Seop dalam Drama Baru Sold Out on You

Ahn Hyo Seop, Chae Won Bin. (Soompi)

JawaPos.com - Drama Korea SBS yang akan datang, Sold Out on You, telah merilis poster utamanya.

Dilansir dari Soompi, penggemar tak sabar menantikan kisah Matthew Lee (Ahn Hyo Seop), seorang petani perfeksionis.

Ia  yang menjalankan banyak pekerjaan akhirnya bertemu Dam Ye Jin (Chae Won Bin), berprofesi sebagai pembawa acara belanja rumahan papan atas penderita insomnia parah.

Poster pertama dari dua poster yang baru dirilis menampilkan keduanya di pertanian Matthew Lee, dikelilingi oleh jamur putih yang sangat langka

Dam Ye Jin jauh-jauh ke desa pedesaan yang tenang itu, sementara Matthew Lee terlihat santai dan nyaman, seperti yang diharapkan di tempat kerjanya

Poster tersebut memperlihatkan Dam Ye Jin cemberut saat duduk di sebelahnya dengan mengenakan perlengkapan pertanian lengkap.

Namun, kedua pemeran utama memancarkan aura yang sama sekali berbeda begitu mereka memasuki studio televisi.

Dikelilingi oleh kamera dan peralatan pencahayaan, Dam Ye Jin dan Matthew Lee sama-sama memasang ekspresi percaya diri

Sambil menatap langsung ke kamera seolah mencoba berpromosi menjual drama mereka kepada calon penonton, keduanya menarik perhatian

