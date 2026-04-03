Aulia Ramadhani
03 April 2026, 21.33 WIB

Kabar Baru! BTS Akan Merilis Lagu Terbarunya Come Over

JawaPos.com – Sebagai salah satu boygrup Korea terlaris, BTS berencana merilis karya spektakuler berupa lagu, Come Over.

Dilansir dari Soompi, agensi BTS pun telah mengungkap secara resmi, hingga membuat para penggemar tak sabar menantikan lagu terbarunya.

Pada 3 April, BIGHIT MUSIC mengumumkan bahwa sebuah lagu baru kejutan dari BTS akan disertakan dalam edisi Deluxe Vinyl dari ‘ARIRANG,’ yang akan dirilis hari ini.

Selain 14 lagu dari versi asli album terbaru BTS ARIRANG, edisi Deluxe Vinyl akan menyertakan lagu baru Come Over, yang eksklusif untuk versi album ini.

Faktanya, salah satu anggota yaitu Suga ikut memproduseri Come Over, sementara RM dan j-hope juga memiliki kredit dalam lagu tersebut.

Makin menarik, lagu ini digambarkan sebagai perpaduan antara lagu anthem stadion dan genre pop, dengan synthesizer.

Terdiri dari vokal menggema, beat kuat, dan melodi gitar yang mengalir, semuanya berpadu untuk menciptakan suara yang megah serta spektakuler

Sementara itu, lirik Come Over dikatakan sebagai pengakuan tulus perasaan BTS untuk ARMY (penggemar), yang selalu berada di sisi mereka.

ARIRANG juga menjadi album terlaris dan album yang paling banyak diputar (streaming) di Amerika Serikat minggu itu.

