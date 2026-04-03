Aulia Ramadhani
03 April 2026, 21.50 WIB

Drama If Wishes Could Kill Rilis Cuplikan, Intip Chemistry Kang Mina dan Jeon So Young

Pemeran If Wishes Could Kill. (Soompi) - Image

Pemeran If Wishes Could Kill. (Soompi)

JawaPos.com – Drama baru milik Netflix If Wishes Could Kill yang akan tayang perdana pada 24 April 2026, telah merilis cuplikan baru, dengan pemerannya Kang Mina

Dilansir dari Soompi, makin seru, drama ini menyoroti kisah sekelompok siswa SMA yang tiba-tiba mengetahui bahwa mereka ditakdirkan untuk mati.

Hal itu karena dikutuk oleh aplikasi pemberi keinginan misterius bernama GIRIGO, saat melarikan diri dari kutukan mematikan, mereka akhirnya mengungkap kebenaran yang jahat.

Perbedaan  mencolok terlihat di kehidupan lima siswa sebelum dan sesudah mereka terjebak dalam kutukan aplikasi GIRIGO.

Mereka  memulai sebagai siswa SMA biasa, mengenakan senyum cerah dan ekspresi ceria saat menjalani kehidupan sehari-hari mereka yang damai.

Namun, dunia kelima siswa tersebut runtuh dalam sekejap setelah mereka dikutuk oleh aplikasi mematikan tersebut.

Beberapa tampak ketakutan yang lain terluka dan bermandikan keringat saat mereka membuat pilihan putus asa untuk bertahan hidup.

Makin seru, Jeon So Young akan berperan sebagai Se Ah, ia mencurigai aplikasi GIRIGO, namun  menolak untuk menyerah menyelamatkan teman-temannya hingga akhir.

Kemudian Kang Mina akan berperan sebagai Na Ri, teman Se Ah yang cantik dan populer, yang selalu menjadi pusat perhatian di sekolah karena kaya dan penampilannya yang seperti idola.

