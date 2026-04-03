Abdul Rahman
04 April 2026, 00.22 WIB

Merasa Dibuang, Ammar Zoni Singgung Irish Bella dalam Pledoi

Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam rumah tahanan (rutan) Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni lima terdakwa lain menjalankan sidang lanjutan atas kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Terdakwa Ammar Zoni dalam pledoi yang disampaikannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/4), menyinggung nama Irish Bella.

Dia menegaskan bahwa penggunaan obat-obatan terlarang dilakukannya secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Irish Bella yang pada saat itu masih menjadi istri sahnya.

Ammar Zoni mengaku sempat berusaha berhenti menggunakan narkoba dengan hadirnya buah hati kembarnya. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau merasa telah menemukan obat alami dengan hadirnya buah hati kembar.

"Saya mendapatkan obat alami yang membuat saya berhenti, yaitu saat saya dan mantan istri dianugerahi putri kembar identik yang membuat saya berjanji tidak akan konsumsi barang itu lagi karena saya mau jadi seorang ayah dari si kembar," kata Ammar Zoni.

Baru saja dianugerahi kebahagiaan besar, Ammar Zoni justru dirundung duka mendalam karena anak kembarnya meninggal dunia. Anak kembar dari hasil pernikahan dengan Irish Bella itu meninggal saat baru terlahir ke dunia.

"Dua putri bayi kembar kami meninggal saat dilahirkan. Tepat di mata saya saat saya sedang mengendong mereka. Kejadian ini bukan saja membuat saya dan mantan istri terpukul," kata Ammar Zoni.

Dia mengaku sangat terpukul atas meninggalnya anak kembarnya. Ammar Zoni sempat berkonsultasi dengan psikolog, sering datang ke acara kajian, menghadiri seminar motivasi, ikut terapi, hingga kelas meditasi untuk memutus kesedihan yang sempat dirasakan.

"Namun entah kenapa narkoba lagi pelarian yang membuat saya tenang saat itu dan itu adalah kesalahan yang fatal," ungkap Ammar Zoni.

Ammar Zoni memang beberapa kali menggunakan obat terlarang dan beberapa kali pula harus berurusan dengan masalah hukum. Menurut Ammar, satu-satunya orang yang seharusnya menjadi support system dirinya adalah Irish Bella.

