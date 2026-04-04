Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 13.27 WIB

Dilan 1997 ITB Hadir dengan Trailer yang Tampilkan Nuansa Nostalgia Tahun 1997

Poster film Dilan 1997 (Instagram @falconpictures_)

JawaPos.com – Falcon Pictures resmi merilis trailer film Dilan 1997 ITB. Cuplikan berdurasi sekitar 2 setengah menit tersebut langsung menarik perhatian publik di berbagai platform media sosial.

Antusiasme penonton menunjukkan bahwa kisah Dilan masih memiliki daya tarik yang kuat di industri perfilman Indonesia.

Dikutip dari akun Instagram @falconpictures pada Jum'at (3/4), Trailer tersebut diunggah secara resmi melalui akun Instagram dan kanal YouTube Falcon Pictures. Strategi perilisan ini dinilai efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat.

Falcon Pictures juga menghadirkan dua versi poster dengan pendekatan yang berbeda. Langkah ini menjadi strategi unik untuk membangun rasa penasaran penonton sejak awal promosi. Kedua versi tersebut menawarkan sudut pandang emosional yang tidak sama.

Versi pertama menampilkan sosok Dilan dengan Ancika yang diperankan oleh Niken Anjani. Interaksi keduanya menggambarkan romansa yang segar dengan nuansa anak muda. Penampilan karakter Ancika memberikan warna baru dalam perjalanan kisah Dilan.

Sementara itu, versi kedua menampilkan sosok antara Dilan dan Milea yang diperankan oleh Raline Shah. Momen tersebut terasa lebih emosional dan menggambarkan kedewasaan hubungan mereka.

Pada poster tersebut seolah merangkum perjalanan panjang dua karakter yang telah dikenal luas oleh penggemar.

Dari sisi visual, teaser berhasil membangun suasana tahun 1997 dengan detail yang kuat. Latar kampus ITB ditampilkan dengan nuansa hangat dan estetika yang nostalgik.

