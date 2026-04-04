5 Fakta Misteri Kematian Kurt Cobain Kembali Mencuat Setelah 32 Tahun

JawaPos.com – Memasuki 32 tahun setelah wafatnya Kurt Cobain, vokalis band Nirvana, perdebatan mengenai penyebab kematiannya kembali mencuat ke publik.

Banyak yang menilai terdapat kejanggalan dalam hasil otopsi, bukti forensik, dan kondisi tempat kejadian perkara.

Berikut 5 Temuan yang memunculkan kembali dugaan bahwa kematian Cobain bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan yang direkayasa, seperti dilansir dari laman News Week pada Jum'at (3/4).

1. Dugaan Overdosis Heroin sebelum Tembakan

Peneliti independen menyatakan bahwa kadar heroin dalam tubuh Cobain jauh melampaui batas mematikan normal. Kondisi tersebut diduga membuat korban tidak sadar atau dalam keadaan koma sebelum tembakan terjadi. Mereka menilai seseorang dalam kondisi demikian tidak mungkin mampu melakukan tindakan kompleks seperti bunuh diri. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa overdosis tersebut disengaja untuk melumpuhkan korban.

2. Ketidaksesuaian Hasil Otopsi dengan Luka Tembak

Analisis forensik menunjukkan adanya kerusakan organ seperti otak dan hati yang umumnya terkait dengan kekurangan oksigen akibat overdosis. Peneliti menilai pola kerusakan ini tidak sepenuhnya selaras dengan kematian akibat tembakan senapan. Selain itu, ditemukan cairan di paru-paru dan pendarahan pada mata yang dianggap lebih konsisten dengan overdosis. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kesimpulan bahwa tembakan adalah penyebab utama kematian.

3. Kondisi Tempat Kejadian yang Terlalu Rapi