Abdul Rahman
05 April 2026, 03.57 WIB

Nino RAN Beri Sindiran Pedas Usai Egi Fazri Memirip-miripkan Dirinya dengan Vidi Aldiano

Nino RAN di makam mendiang Vidi Aldiano. (Instagram; ninokayam)

JawaPos.com - Nama Vidi Aldiano harum di kalangan teman-temannya karena dia berinteraksi dengan mereka sangat baik dan berhasil memberikan kesan positif. Saat Vidi Aldiano meninggal beberapa waktu lalu, banyak sahabat merasakan kesedihan mendalam.

Di tengah tingginya perhatian publik terhadap Vidi Aldiano usai meninggal dunia, seorang pria bernama Egi Fazri mendadak muncul dan memirip-miripkan dirinya dengan mendiang Vidi.

Dia pun membuat sejumlah konten video mengubah penampilannya supaya terlihat lebih mirip dengan mendiang dengan suami Sheila Dara. Penampilan ini tampak cukup berbeda apabila dibandingkan dengan penampilan Egi Fazri sebelumnya.

Nino RAN selaku sahabat almarhum Vidi Aldiano tidak senang dan kesal dengan sikap Egi yang tampak berusaha mengambil kesempatan di tengah kabar duka.

Nino RAN kemudian memberikan sindiran cukup pedas melalui unggahan di akun media sosial Threads diduga untuk menyinggung Egi Fazri.

"Yang kenal masih sedih, yang nggak kenal cari peluang dalam kesedihan," tulis Nino RAN.

Banyak netizen memberikan dukungan pada Nino RAN akhirnya buka suara dan memberikan teguran. Sejumlah dari mereka berharap agar teman-teman Vidi yang lainnya bisa ikut bersuara lebih keras lagi untuk memberikan pelajaran pada pria yang memirip-miripkan diri dengan Vidi Aldiano.

"Sos udah speak up sih ini bestttttt. sekalian kak kasih pelajaran. Kami sudah muak semua sosial media kami dipenuhi parodi si @egifazri35 ini," komentar salah satu netizen.

"Nah, semoga mas Egi baca ya. Kalau mau nih ambil kesempatan yang masih ada aja, coba dibuat mirip-miripin sama mas Nino, mungkin ada jalannya," timpal yang lainnya.

