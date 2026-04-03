Abdul Rahman
03 April 2026, 16.51 WIB

Selain Safa Marwah, Muncul Wanita Lain Ngaku 'Diajak' oleh Suami Selebgram Clara Shinta

Melda, perempuan yang ikut speak up ngaku diajak melakukan perbuatan tak senonoh oleh suami selebgram Clara Shinta. (Instagram: melda_inmelda)

JawaPos.com - Wanita yang pernah diajak untuk melakukan hal negatif oleh suami selebgram Clara Shinta, Alexander Assad, kembali muncul ke publik menceritakan pengalaman pribadinya.

Selain artis FTV Safa Marwah yang mengaku ditawar Rp 1 juta untuk melakukan video call sex (VCS) oleh suami Clara Shinta, seorang perempuan bernama Melda juga mengaku pernah diajak oleh Alexander. 

Hal itu terungkap saat Melda berkomentar melalui akun melda_inmelda di media sosial dan komentarnya tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun gosip_danu di Instagram.

"Astaga ini lakinya dulu pernah dekati aku, haha. DM aku duluan chat ngajak ketemuan dan minta nomor WA, tapi aku nggak pernah ladenin. Ngapain aku ladenin Bapak Bapak mokondo sedangkan aku masih gadis," ujar Melda.

Dia akhirnya membongkar pengalaman tak sedap dialaminya karena kasus ini sudah viral di media sosial setelah tingkah Alexander Assad dibongkar oleh Clara Shinta secara langsung, beberapa hari lalu.

"Ini kalau kak Clara nggak speak up nggak bakal tahu berapa banyak cewek yang sudah coba dia godain selama ini, meskipun dia sudah punya keluarga. Parah banget," kata Melda.

Sebelumnya, artis FTV Safa Marwah mengaku bahwa dirinya sempat ditawar oleh Alexander Assad untuk melakukan VCS. Dia mengaku ditawar Rp 1 juta oleh suami Clara Shinta.

Pengakuan tersebut disampaikan Safa Marwah saat ngobrol dengan Dinar Candy yang videonya diunggah di akun Instagram pribadi sang DJ.

"Iya pernah. Terus, kan aku kepo ya, mau ngasih berapa? Dia bilang satu juta. Satu juta mah cuma buat makan kucing aku doang," ujar Safa Marwah.

