Aulia Ramadhani
05 April 2026, 15.36 WIB

Esom Bersatu Kembali dengan Yoo Yeon Seok, Intip Kisahnya di Drama Phantom Lawyer

Esom dan Yoo Yeon Seok. Sumber Foto: Soompi - Image

Esom dan Yoo Yeon Seok. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Karakter Esom dalam drama Korea Phantom Lawyer mengisyaratkan perubahan besar, yang semakin membuat penasaran

Dikutip dari Soompi, Sabtu (4/4), memiliki alur menarik, drama ini mengisahkan petualangan Shin I Rang (Yoo Yeon Seok), seorang pengacara yang dapat melihat hantu, dan pengacara elit Han Na Hyun (Esom)

Han Na Hyun dulunya adalah pengacara andalan firma hukum Taebaek yang berdarah dingin, membuktikan segalanya hanya melalui hasil.

Menguntungkan untuk mengamankan kemenangan, Han Na Hyun awalnya mencoba menggunakan kemampuan Shin I Rang

Cuplikan tersebut dimulai dengan konfrontasi tegang antara Han Na Hyun dan CEO Taebaek, Yang Do Kyung (Kim Kyung Nam).

Yang Do Kyung mencarinya dan mencoba membujuknya, dengan mengatakan, "Ada kalanya kamu menang dan ada kalanya kamu kalah," dan bahkan menawarkannya kesempatan pelatihan di luar negeri di New York.

Han Na Hyun dengan tegas menolak, menyatakan, "Saya sudah mengurus kompensasi untuk lembaga penelitian."

Semua mata kini tertuju pada jalan masa depan Han Na Hyun, yang telah meninggalkan Taebaek untuk berkarier secara mandiri.

Shin I Rang, yang telah menyatakan dirinya bebas dari hantu dan mulai menerima klien manusia, bertemu kembali dengan Han Na Hyun, yang telah bebas dari Taebaek

Tatapan dingin Han Na Hyun berbeda dengan ekspresi kesal Shin I Rang terhadapnya, tonton episode 7 pada 3 April pukul 21.50 KST.

