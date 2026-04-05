Siap-siap, Park Bo Young dan Lee Kwang Soo jadi Bintang Tamu di Whenever Possible

JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia akting, aktris Korea Park Bo Young akan menjadi bintang tamu di episode terakhir Musim 4 Whenever Possible

Dikutip dari Soompi, Sabtu (4/4), menariknya, Lee Kwang Soo juga akan hadir di acara tersebut sebagai bintang tamu

Pada tanggal 3 April, perwakilan dari acara tersebut mengkonfirmasi bahwa Park Bo Young dan Lee Kwang Soo akan bergabung dalam acara tersebut untuk episode terakhir Musim 4.

Disukai penggemar, acara menceritakan pembawa acara Yoo Jae Suk dan Yoo Yeon Seok saat mereka mengunjungi orang-orang dengan kehidupan yang biasa

Selama momen singkat waktu luang, acara ini bertujuan untuk menaburkan sedikit keberuntungan dalam hidup mereka.

Belakangan ini, Park Bo Young dan Lee Kwang Soo bekerja sama untuk serial original Disney+ mendatang berjudul Gold Land.

Sebagai teman lama, keduanya diharapkan membawa kekompakan yang menyenangkan dan santai ke acara tersebut.

Nantinya, eisode ini juga akan menandai reuni Lee Kwang Soo dengan Yoo Jae Suk, rekan lamanya dari acara Running Man.

Sementara itu, Lee Kwang Soo berada di agensi yang sama dengan Yoo Yeon Seok, yang juga bekerja sama dengan Park Bo Young pernah bertemu dalam film berjudul A Werewolf Boy.