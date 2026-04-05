Aulia Ramadhani
05 April 2026, 15.37 WIB

Siap-siap, Park Bo Young dan Lee Kwang Soo jadi Bintang Tamu di Whenever Possible

Park Bo Young, Lee Kwang Soo, Yoo Jae Suk dan Yoo Yeon Seok . Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Telah lama berkecimpung di dunia akting, aktris Korea Park Bo Young akan menjadi bintang tamu di episode terakhir Musim 4 Whenever Possible

Dikutip dari Soompi, Sabtu (4/4), menariknya, Lee Kwang Soo juga akan hadir di acara tersebut sebagai bintang tamu

Pada tanggal 3 April, perwakilan dari acara tersebut mengkonfirmasi bahwa Park Bo Young dan Lee Kwang Soo akan bergabung dalam acara tersebut untuk episode terakhir Musim 4.

Disukai penggemar, acara menceritakan pembawa acara Yoo Jae Suk dan Yoo Yeon Seok saat mereka mengunjungi orang-orang dengan kehidupan yang biasa

Selama momen singkat waktu luang, acara ini bertujuan untuk  menaburkan sedikit keberuntungan dalam hidup mereka.

Belakangan ini, Park Bo Young dan Lee Kwang Soo bekerja sama untuk serial original Disney+ mendatang berjudul Gold Land.

Sebagai teman lama, keduanya diharapkan membawa kekompakan yang menyenangkan dan santai ke acara tersebut.

Nantinya, eisode ini juga akan menandai reuni Lee Kwang Soo dengan Yoo Jae Suk, rekan lamanya dari acara Running Man.

Sementara itu, Lee Kwang Soo berada di agensi yang sama dengan Yoo Yeon Seok, yang juga bekerja sama dengan Park Bo Young pernah bertemu dalam film berjudul A Werewolf Boy.

Episode yang menampilkan Park Bo Young dan Lee Kwang Soo akan tayang pada 14 April pukul 21.00 KST, tungguin ya

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Berurusan dengan Emas Selundupan, Intip Kisah Park Bo Young, Kim Sung Cheol, dan Lee Hyun Wook di Drama Gold Land - Image
Music & Movie

Berurusan dengan Emas Selundupan, Intip Kisah Park Bo Young, Kim Sung Cheol, dan Lee Hyun Wook di Drama Gold Land

15 November 2025, 17.13 WIB

Bikin Kejutan, Lee Je Hoon dan Pyo Ye Jin akan Hadir sebagai Bintang Tamu di Acara Whenever Possible - Image
Music & Movie

Bikin Kejutan, Lee Je Hoon dan Pyo Ye Jin akan Hadir sebagai Bintang Tamu di Acara Whenever Possible

03 Desember 2025, 16.27 WIB

Jarang Terjadi di Korea, Lee Sun Bin Beberkan Alasan Go Public dengan Lee Kwang Soo - Image
Infotainment

Jarang Terjadi di Korea, Lee Sun Bin Beberkan Alasan Go Public dengan Lee Kwang Soo

17 Maret 2026, 18.45 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

