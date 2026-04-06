Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
06 April 2026, 19.13 WIB

Pre-Order Album GREENGREEN TerjualLebih dari 1,2 Juta, Boygrup CORTIS Makin Hits

CORTIS (Soompi) - Image

JawaPos.com - Menunjukkan bakatnya di dunia musik, grup Korea CORTIS bersiap untuk melesat dengan comeback mini albumnya, GREENGREEN.

Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), menariknya, distributor album CORTIS, YG PLUS dan Universal Records, mengumumkan bahwa hingga tanggal 2 April, mini album itu telah meraih total 1.227.986 pre-order.

Seperti yang diketahui, jumlah pre-order adalah jumlah stok album yang diproduksi sebelum perilisan album.

Jumlah itu merupakan perkiraan permintaan yang dihitung menggunakan berbagai faktor, termasuk berapa banyak album yang telah dipesan sebelumnya oleh penggemar.

Dengan waktu satu bulan tersisa sebelum perilisan mini album, masih harus dilihat seberapa tinggi peningkatan pre-order dalam beberapa minggu mendatang

GREENGREEN diketahui telah hampir tiga kali lipat rekor penjualan minggu pertama CORTIS sebesar 436.367 yang diraih oleh mini album debut mereka COLOR OUTSIDE THE LINES awal tahun ini.

Telah menadapat banyak antusias, sebelum GREENGREEN yang dirilis pada 4 Mei, CORTIS akan merilis terlebih dahulu single utamanya, REDRED tanggal 20 April pukul 18.00 KST

Menunjukkan kehebatannya, boy grup baru asal Korea Selatan ini beranggotakan 5 orang di bawah naungan BIGHIT MUSIC.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Jadi Sorotan! CORTIS Rilis Tanggal Comeback Pertama Mereka dengan ‘GREENGREEN’ - Image
Entertainment

Jadi Sorotan! CORTIS Rilis Tanggal Comeback Pertama Mereka dengan ‘GREENGREEN’

08 Maret 2026, 04.33 WIB

Tuai Perhatian, CORTIS Rilis Cuplikan Lagu Baru Bertajuk Mention Me untuk Soundtrack ‘GOAT’ - Image
Music & Movie

Tuai Perhatian, CORTIS Rilis Cuplikan Lagu Baru Bertajuk Mention Me untuk Soundtrack ‘GOAT’

04 Februari 2026, 13.38 WIB

K-Pop x NBA! CORTIS Bakal Cetak Sejarah dengan Tampil di NBA All-Star 2026 - Image
Sports

K-Pop x NBA! CORTIS Bakal Cetak Sejarah dengan Tampil di NBA All-Star 2026

19 Januari 2026, 04.07 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore