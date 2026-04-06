Aulia Ramadhani
06 April 2026, 19.16 WIB

IU dan Byeon Woo Seok Jadi Pasangan di Balik Layar Drama Perfect Crown

IU dan Byeon Woo Seok. (soompi)

JawaPos.com - Penggemar semakin tak sabar menantikan akting dari aktor Korea Byeon Woo Seok, dimana telah membagikan cuplikan di balik layar pemotretan poster drama Perfect Crown

Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), berlatar kerajaan, Perfect Crown menyoroti cinta Seong Hui Ju (IU), seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa

Kemudian  Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok), seorang pangeran yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.

Kemudian Gong Seung Yeon akan berperan sebagai Ibu Suri Yoon Irang, sementara Noh Sang Hyun menjadi Perdana Menteri Min Jung Woo.

Pada tanggal 5 April, VARO Entertainment merilis foto di balik layar para bintang, berpose selama pemotretan poster drama yang glamor.

Dengan rambut rapi, Byeon Woo Seok mengenakan jas bernuansa biru navy, yang dipadukan celana berwarna gelap

Di satu sisi, IU dan Byeon Woo Seok  terlihat kompak serta mempesona mengenakan dress dengan warna putih tulang

Selain sebagai musisi, IU kini membuktikan aktingnya melalui drama Korea Perfect Crown, yang pasti dinanti penggemar

Byeon Woo Seok juga menunjukkan popularitasnya semenjak berperan di drama Lovely Runner dengan lawan mainnya, Kim Hye-yoon

