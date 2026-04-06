Abdul Rahman
07 April 2026, 00.56 WIB

Aktor Fanny Fadillah Ceritakan Momen Cerai, Anak Alami Tekanan hingga Pingsan

Aktor Fanny Fadillah. (YouTube: MIR Productions)

JawaPos.com - Aktor Fanny Fadillah menceritakan tentang rumah tangganya dengan Elvita Novira yang akhirnya kandas di jalur perceraian pada 2021 silam. Momen itu terasa sangat berat baginya dan juga bagi anak-anaknya.

Kendati demikian, Fanny Fadillah dan Elvita Novira tetap memutuskan bercerai setelah tidak adanya kesamaan pandangan dalam menatap masa depan dalam ikatan suci pernikahan.

"Ada masalah dalam rumah tangga saya sampai harus pisah sama istri," ujar Fanny Fadillah di kanal YouTube MIR Productions.

Sang aktor masih bisa tegar menghadapi situasi ini. Yang membuatnya sangat sedih, anaknya mengalami tekanan secara mental akibat terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.

"Anak saya yang usia 11 tahun sering pingsan di sekolah dan di gereja. Pas diperiksa, tidak ada masalah fisik, tapi ada masalah sama mentalnya," ujar Fanny Fadillah.

Pada saat bercerai, kondisi ekonomi Fanny Fadillah saat itu sedang tidak baik-baik saja. Pandemi Covid-19 benar-benar membawa dampak buruk pada perekonomian sang aktor.

"Anak-anak dulu nyaman antar jemput pakai mobil. Tapi itu tidak ada lagi, ibunya juga pergi. Melihat itu, saya harus lebih kuat dari mereka," ungkap Fanny Fadillah

Dia berusaha menyembunyikan perceraiannya pada saat itu dan baru menceritakan sekarang  ke publik karena tidak mau anak-anaknya jadi semakin tertekan secara mental dengan adanya pemberitaan tidak sedap tentang kedua orang tuanya.

"Kadang kalau kita lihat pemberitaan perceraiannya itu arahnya ke pola asuh dan harta gono-gini. Saya ingin apa pun yang terjadi, anak-anak tetap mendapat kasih sayang dari saya dan ibunya," paparnya.

Bantah Rachel Vennya, Okin Tegaskan Bertanggung Jawab ke Anak, Termasuk Nafkah Mut'ah - Image
Entertainment

Bantah Rachel Vennya, Okin Tegaskan Bertanggung Jawab ke Anak, Termasuk Nafkah Mut'ah

06 April 2026, 16.59 WIB

Tegaskan Bukan untuk Anak, Ini Alasan Okin Putuskan Jual Rumah - Image
Entertainment

Tegaskan Bukan untuk Anak, Ini Alasan Okin Putuskan Jual Rumah

06 April 2026, 16.14 WIB

Penjelasan Okin Soal Jual Rumah Milik Anak-anak yang Dibongkar Rachel Vennya - Image
Entertainment

Penjelasan Okin Soal Jual Rumah Milik Anak-anak yang Dibongkar Rachel Vennya

06 April 2026, 02.30 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

