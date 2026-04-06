Aktor Fanny Fadillah Ceritakan Momen Cerai, Anak Alami Tekanan hingga Pingsan

Aktor Fanny Fadillah. (YouTube: MIR Productions)
JawaPos.com - Aktor Fanny Fadillah menceritakan tentang rumah tangganya dengan Elvita Novira yang akhirnya kandas di jalur perceraian pada 2021 silam. Momen itu terasa sangat berat baginya dan juga bagi anak-anaknya.
Kendati demikian, Fanny Fadillah dan Elvita Novira tetap memutuskan bercerai setelah tidak adanya kesamaan pandangan dalam menatap masa depan dalam ikatan suci pernikahan.
"Ada masalah dalam rumah tangga saya sampai harus pisah sama istri," ujar Fanny Fadillah di kanal YouTube MIR Productions.
Sang aktor masih bisa tegar menghadapi situasi ini. Yang membuatnya sangat sedih, anaknya mengalami tekanan secara mental akibat terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.
"Anak saya yang usia 11 tahun sering pingsan di sekolah dan di gereja. Pas diperiksa, tidak ada masalah fisik, tapi ada masalah sama mentalnya," ujar Fanny Fadillah.
Pada saat bercerai, kondisi ekonomi Fanny Fadillah saat itu sedang tidak baik-baik saja. Pandemi Covid-19 benar-benar membawa dampak buruk pada perekonomian sang aktor.
"Anak-anak dulu nyaman antar jemput pakai mobil. Tapi itu tidak ada lagi, ibunya juga pergi. Melihat itu, saya harus lebih kuat dari mereka," ungkap Fanny Fadillah
Dia berusaha menyembunyikan perceraiannya pada saat itu dan baru menceritakan sekarang ke publik karena tidak mau anak-anaknya jadi semakin tertekan secara mental dengan adanya pemberitaan tidak sedap tentang kedua orang tuanya.
"Kadang kalau kita lihat pemberitaan perceraiannya itu arahnya ke pola asuh dan harta gono-gini. Saya ingin apa pun yang terjadi, anak-anak tetap mendapat kasih sayang dari saya dan ibunya," paparnya.
