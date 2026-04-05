Penjelasan Okin Soal Jual Rumah Milik Anak-anak yang Dibongkar Rachel Vennya

JawaPos.com - Niko Al Hakim alias Okin akhirnya buka suara usai disebut mau menjual rumah milik anak-anaknya oleh mantan istrinya, Rachel Vennya.

Okin dalam unggahannya di akun media sosial menyatakan bahwa rumah itu, berdasarkan hasil putusan cerai, jatuh ke tangannya. Kendati demikian, Okin membenarkan ada negosiasi dari Rachel Vennya agar rumah itu diberikan kepadanya sebagai pengganti nafkah untuk anak-anak.

Rachel Vennya juga memberikan penawaran ke Okin untuk memberikan tanah di Bali. Seiring berjalannya waktu, perempuan berusia 30 tahun itu menganggap penukaran tanah di Bali dengan rumah sebagai suatu kesalahan dan dia tidak mau memberikan tanah itu ke Okin.

Hubungan Rachel Vennya dan Okin semakin retak dengan adanya sejumlah permasalahan diantara mereka, termasuk adanya kesalahpahaman soal pembayaran cicilan rumah dari Okin dengan pihak bank.

Dari sejumlah kesalahpahaman yang dialami mereka yang sempat menikah pada 2017 silam, Rachel Vennya dan Okin akhirnya sepakat untuk kembali ke kesepakatan awal dimana rumah untuk anak-anak adalah milik Okin dan dia harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah ke anak-anaknya.

"Nik, kalau memang itu rumah mau diambil kita balik ke cara pertama waktu cerai aja kalau gitu, uang cash perbulan nafkahin anak itu mulai dibayarkan lagi dan beberapa bulan sebelumnya dibayarkan dulu kalau gitu," kata Rachel Vennya dalam pesan singkat yang diperlihatkan Okin.

Okin akhirnya memutuskan mau menjual rumah yang terletak di bilangan Kemang Jakarta Selatan itu. Okin menegaskan sudah membicarakan hal tersebut dengan Rachel Vennya.

Menurut Okin, Rachel Vennya tidak berbicara yang sebenarnya soal penjualan rumah yang disebut terjadi secara tiba-tiba tanpa sepengetahuannya. Padahal sebelum ada orang yang melakukan pengukuran rumah, menurut Okin, sudah ada kesepakatan atau pembicaraan bersama Rachel Vennya.