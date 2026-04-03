Timur Tengah Memanas, Inul Daratista dan Keluarga Batal Umrah

JawaPos.com - Penyanyi dangdut Inul Daratista harus membuat keputusan besar membatalkan pelaksanaan ibadah umrah dirinya bersama keluarga besar ke Tanah Suci di tahun 2026 ini.

Hal itu diputuskan Inul Daratista dan keluarga dengan mempertimbangkan situasi yang kurang kondusif di Timur Tengah terjadinya perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat.

Inul Daratista sejatinya menyayangkan keputusan membatalkan ibadah umrah kali ini. Pasalnya, semua persiapan sudah selesai mulai dari membeli tiket pesawat hingga kamar hotel selama berada di Tanah Suci.

"Tiket,hotel, semuanya sudah terbayar lengkap. Semuanya sekitar Rp 700 (jutaan)," kata Inul Darstista.

Dia juga sayang dengan pembatalan umrah kali ini mengingat umrah ini menjadi kadi spesial ulang tahun anaknya, Yusuf Ivander Damares, yang ke-17 jatuh pada bulan Mei mendatang. Umrah ini juga atas permintaan sang putra.

"Kita melihat dari sisi positifnya aja sih, mungkin Allah belum mengizinkan," kata Inul Daratista.

Ada sekitar 10 orang yang seharusnya berangkat umrah bersama Inul Daratista. Mereka seharusnya transit ke Doha sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci.