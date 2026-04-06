Meski Bercerai di Masa Sulit, Fanny Fadillah Bersyukur Mantan Istrinya Selalu Kompak Soal Anak

JawaPos.com - Tahun 2021 menjadi tahun yang sangat sulit bagi aktor Fanny Fadillah. Pada tahun tersebut, dia mengalami ujian sekaligus tekanan mental yang cukup hebat.

Bukan hanya mengalami tekanan ekonomi dimana pendapatannya menurun drastis akibat pandemi Covid-19. Fanny Fadillah juga mengalami kondisi pahit dalam hidup dimana dia harus bercerai dengan sang istri, Novita Elvira.

Pada tahun yang sama, Fanny Fadillah juga kehilangan orang tua yang sangat disayanginya menghadap Sang Khaliq.

Di tengah beratnya beban hidup yang dia rasakan, Fanny Fadillah bersyukur anak-anaknya sangat memahami situasi yang dialaminya. Mereka tidak menuntut macam-macam, mereka berusaha menerima meski tidak lagi diantar-jemput pulang pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil.

Anak-anak Fanny Fadillah juga mau hidup sederhana hanya makan dengan telur dadar atau melakukan liburan murah ke kebun binatang.

Yang juga sangat disyukuri Fanny Fadillah, hubungannya dengan sang mantan istri tetap baik selalu berusaha ada untuk anak-anak meski mereka sudah tidak lagi berstatus sebagai pasangan suami-istri.

"Saya juga bersyukur mantan istri tidak menjaga jarak. Artinya, apa pun yang menjadi kebutuhan anak tetap kita berdua memberikan kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak," ungkap Fanny Fadillah.

Dia mengaku, selalu mengantarkan anak-anaknya untuk bertemu dengan ibunya sekali atau dua kali dalam seminggu. Fanny Fadillah tidak mau anak-anaknya kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya.