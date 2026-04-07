Intip Kisah Bloodhounds 2, Park Seo Joon, Ryu Soo Young, Dex, jadi Cameo

Pemeran Bloodhounds 2. (Soompi)
JawaPos.com - Serial Korea Bloodhounds 2 telah merilis foto-foto baru yang menyoroti penampilan cameo-nya.
Dikutip dari Soompi, Selasa (7/4), telah tayang di Netflix, serial ini mengisahkan tentang dua anak muda yang memasuki dunia rentenir untuk mengejar uang
Terjebak dalam jaring kekuatan yang jauh lebih gelap setelah menumpas jaringan rentenir di musim pertama, Gun Woo (Woo Do Hwan) dan Woo Jin (Lee Sang Yi) menunjukkan aksinya
Mereka siap menghadapi liga tinju bawah tanah global yang dipimpin oleh Baek Jeong (Rain) di Musim 2.
Setelah penayangan perdananya pada 3 April, Musim 2 telah menarik perhatian karena deretan penampilan cameo-nya, termasuk Ryu Soo Young, Park Seo Joon, Dex, Lee Seol, Ha Young, Gong Myoung, dan banyak lagi.
Menariknya, Ryu Soo Young kembali sebagai Doo Young, tangan kanan bos rentenir legendaris Choi (Heo Joon Ho) dari Musim 1.
Dimana sebelumnya sebagai senior yang dapat diandalkan bagi Gun Woo dan Woo Jin, Doo Young muncul kembali di Musim 2.
Sutradara Kim Joo Hwan menjelaskan, “Doo Young telah hidup dalam pengasingan dengan rasa bersalah karena tidak mampu melindungi seseorang yang dicintainya, tetapi selalu siap turun tangan ketika dibutuhkan.”
“Perannya sebagai seseorang yang sekarang bertarung bersama Gun Woo dan Woo Jin sebagai rekan seperjuangan, bukan sebagai mentor, mencerminkan pertumbuhan mereka,” tambahnya
