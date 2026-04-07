Meuthia Nabila
07 April 2026, 23.26 WIB

Bukan dengan Diet, Berikut Rahasia Ha Ji Won Menurunkan Berat Badan Sampai 5kg untuk Drakor ‘Climax’

Ha Ji Won bagikan rahasia menurunkan berat badan tanpa diet. (Instagram @hajiwon1023) - Image

Ha Ji Won bagikan rahasia menurunkan berat badan tanpa diet. (Instagram @hajiwon1023)

JawaPos.com - Aktris Ha Ji Won blak-blakan tentang transformasi fisik dramatis yang dialaminya, untuk perannya dalam drakor (drama Korea) 'Climax.'
 
Menjelang episode terakhir drama tersebut, Ha Ji Won melakukan wawancara pada tanggal 6 April di Sangam, Seoul.
 
Dalam wawancara tersebut, Ha Ji Won berbagi detail di balik layar saat memerankan karakternya, Chu Sang Ah.
 
Dalam drakor ‘Climax,’ Ha Ji Won mengaku memerankan mantan aktris papan atas yang karirnya telah jatuh dari puncak kejayaan. 
 
“Sutradara menginginkan Sang Ah menjadi karakter yang sangat sensitif, seseorang yang sangat langsing tetapi juga terawat dengan baik sebagai seorang aktris," ujarnya.
 
"Jadi aku menurunkan berat badan dan menyesuaikan diri melalui proses fitting,” ungkap perempuan berusia 47 tahun tersebut.
 
“Banyak pakaiannya berupa gaun model slip, dan aku ingin gaun itu terlihat sedikit longgar, jadi aku menurunkan berat badan lebih banyak lagi." 
 
"Karena secara alami (tubuhku) mudah membentuk otot, justru sangat sulit untuk mengurangi massa otot.”
 
Ha Ji Won mengungkapkan bahwa ia sengaja menghindari banyak berjalan kaki, dan lebih fokus pada peregangan daripada olahraga. 
 
“Jika berolahraga, ototku akan cepat terbentuk, jadi aku banyak melakukan peregangan untuk menciptakan penampilan yang lebih ramping,” katanya seperti yang dikutip dari Allkpop.
 
Dia juga berbagi bahwa berat badannya turun sekitar 5 kilogram, dari sekitar 50 kg menjadi 45 kg, yang mengejutkan banyak orang.
 
Menanggapi reaksi banyak orang tentang kesehatannya, Ji Won mengklarifikasi bahwa dia fokus pada pengurangan massa otot daripada penurunan berat badan yang tidak sehat.
 
“Akhir-akhir ini, aku mulai berlari lagi dan secara bertahap dengan kembali ke rutinitas normal diriku.”
 
Drakor ‘Climax’ mengikuti kisah jaksa Bang Tae Seob, yang diperankan oleh Ju Ji Hoon, yang memasuki kartel yang kuat untuk mengejar posisi puncak, dan pertempuran sengit untuk bertahan hidup yang mengelilinginya.
 
Ha Ji Won yang berperan sebagai Chu Sang Ah, merupakan karakter yang kompleks dan ambisius, telah menarik perhatian karena transformasinya yang berani, termasuk alur cerita yang provokatif dan dinamika yang berkembang dengan karakter lain.
 
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Menegangkan! Intip Kisah Ju Ji Hoon, Ha Ji Won, Cha Joo Young di Poster Drama Baru 'Climax' - Image
Entertainment

Menegangkan! Intip Kisah Ju Ji Hoon, Ha Ji Won, Cha Joo Young di Poster Drama Baru 'Climax'

05 Maret 2026, 15.50 WIB

Ha Ji Won dan Kim Min Kyu Kabarnya akan Tergabung dalam Drama Affair Hunter - Image
Infotainment

Ha Ji Won dan Kim Min Kyu Kabarnya akan Tergabung dalam Drama Affair Hunter

21 Januari 2026, 16.15 WIB

Ju Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana akan Beradu Akting dalam Drama Baru 'Climax' - Image
Music & Movie

Ju Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana akan Beradu Akting dalam Drama Baru 'Climax'

25 November 2025, 06.30 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

