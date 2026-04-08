Aulia Ramadhani
08 April 2026, 14.39 WIB

Tak Terlalu Mengumbar, Zendaya Ungkap Alasan Mengapa Tidak Akan Mengkonfirmasi Rumor Pernikahan dengan Tom Holland

Zendaya dan Tom Holland. (Pinkvilla)

JawaPos.com - Belakangan ini, aktris Zendaya membahas keputusannya dengan Tom Holland untuk menjaga kehidupan pribadi mereka tetap rahasia,

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (8/4) meskipun rumor tentang pernikahan rahasia mereka telah beredar di internet selama beberapa waktu, keduanya tetap memilih tak terlalu mengumbar

Dalam sebuah episode Modern Love, aktris berusia 29 tahun ini berbagi bagaimana dunia terus penasaran tentang status hubungannya dengan kekasihnya

Apakah mereka sekarang telah memasuki tahap suami istri, ia merasa perlu untuk menjaga beberapa bagian kehidupannya tetap pribadi.

Tom Holland dan Zendaya sendiri dikabarkan telah bertunangan pada Desember 2025, setelah itu Zendaya memamerkan cincinnya di acara-acara penghargaan.

Para pemeran Spider-Man ini bertemu dan jatuh cinta saat bekerja di lokasi syuting film tersebut, yang membuat banyak orang percaya bahwa keduanya akan membagikan semua detail kehidupan

Zendaya tidak akan membiarkan hal itu terjadi, ia berkata, “Yah, saya hanya merasa, bagiku, ada batas yang diterapkan dalam hubungan pribadiku.”

Ia melanjutkan, “Saya paham dan sadar bahwa kami adalah figur publik, tumbuh di depan orang banyak, dan telah bermain dalam film di mana kami saling jatuh cinta.”

Editor: Novia Tri Astuti
