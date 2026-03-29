Risma Azzah Fatin
29 Maret 2026, 16.02 WIB

Zendaya Isyaratkan Rehat dari Dunia Akting Usai Rampungkan 5 Proyek Besar Pada Tahun 2026

Zendaya (Instagram @variety)

JawaPos.com – Aktris Zendaya mengisyaratkan rencananya untuk beristirahat sejenak dari dunia akting setelah tahun 2026.

Keputusan tersebut muncul setelah ia merampungkan lima proyek besar yang dijadwalkan rilis dalam satu tahun.

Dilansir dari laman ENews pada Sabtu (28/3), Langkah Zendaya kali ini disebut sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan hidup di tengah padatnya aktivitas kariernya.

Pada tahun 2026, Zendaya dijadwalkan membintangi sejumlah proyek besar, termasuk Dune: Part Three dan Spider-Man: Brand New Day.

Selain itu, ia juga terlibat dalam proyek film The Odyssey dan The Drama. Tidak hanya di layar lebar, ia juga kembali dalam serial populer Euphoria musim ketiga.

Zendaya menyampaikan keinginannya untuk “menghilang” sementara setelah seluruh proyek tersebut dirilis.

Zendaya juga menyebut bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menikmati kehidupan pribadi. Pernyataan tersebut juga disampaikan dengan nada santai dan disertai candaan agar penggemarnya tidak merasa ditinggalkan.

Zendaya mengaku bersyukur atas dukungan yang terus mengalir dari para penggemar sepanjang kariernya. Ia berharap publik tidak merasa jenuh melihatnya tampil dalam berbagai proyek besar secara berturut-turut.

Ucapan terima kasih tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan kariernya yang terus berkembang.

Di sisi lain, kehidupan pribadi Zendaya juga menjadi perhatian publik, terutama hubungannya dengan Tom Holland. Keduanya diketahui telah bertunangan, meskipun memilih menjaga privasi terkait status hubungan mereka.

Rumor pernikahan sempat mencuat, namun Zendaya menanggapinya dengan santai dan membantah informasi yang beredar.

Zendaya juga menyoroti maraknya gambar berbasis kecerdasan buatan yang menampilkan dirinya dalam momen pernikahan palsu. Ia menegaskan bahwa foto-foto tersebut tidak nyata dan telah menyesatkan banyak orang.

Meski demikian, ia tetap menikmati fase kehidupannya saat ini dan menyebutnya sebagai masa yang luar biasa sebelum memutuskan untuk beristirahat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
