Abdul Rahman
09 April 2026, 15.55 WIB

Lolly Akan Lanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri Meski Nikita Mirzani Mendekam di Penjara

Lolly saat live perdana di TikTok. (tangkapan layar)

JawaPos.com - Laura Meizani Nasseru, salah satu anak Nikita Mirzani akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri meski sang ibunda berada di dalam penjara atas kasus yang menjeratnya.

Hal itu diungkapkan salah satu teman Nikita Mirzani, Oky Pratama. Menurutnya, Lolly bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya supaya dapat mengejar cita-cita di masa depan.

“Laura akan melanjutkan studinya ke luar negeri," kata Oky Pratama saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/4).

Menurut Oky Pratama, Lolly senang akan melanjutkan pendidikan lagi ke luar negeri setelah pendidikan dia sebelumnya di Inggris sempat tersendat akibat adanya permasalahan dengan Nikita Mirzani.

Namun kini, hubungan ibu dan anak tersebut sudah membaik. Namun sayangnya, Nikita Mirzani harus mendekam di dalam penjara akibat kasus pemerasan dengan disertai pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait laporan Reza Gladys.

Oky Pratama tidak menjelaskan lebih lanjut perihal pendidikan Lolly anak Nikita Mirzani. Dia merasa, pihak keluarga lebih tepat untuk menjelaskannya ke publik.

"Nanti bisa ditanyakan ke pihak keluarganya saja, aku nggak bisa jelasin sekarang. Cuma Lolly cerita dia happy mau sekolah lagi," kata Oky Pratama.

Dia menegaskan bahwa Nikita Mirzani sangat memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya kendati berada di dalam penjara. Nikita berharap mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan yang baik.

Dalam kesempatan itu, Oky juga mengungkapkan kondisi Nikita Mirzani selama berada di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia yang kerap berkomunikasi hampir tiap hari melalui telepon wartel menyatakan, kondisi kesehatan Niki terbilang baik untuk sekarang ini.

