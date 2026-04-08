Rachel Vennya Keluar Uang Miliaran, Kuasa Hukum: Tidak Adil Okin Ambil Rumah Itu Lagi 

Tangkapan layar Rachel Vennya saat menjadi bintang tamu YouTube Denny Sumargo.
JawaPos.com - Sangun Ragahdo selaku kuasa hukum selebgram Rachel Vennya menganggap tidak adil rumah yang sudah disepakati untuk anak tiba-tiba diambil kembali oleh Niko Al Hakim alias Okin.
"Kalau Rachel orangnya pasrah saja. Kalau mau diambil, ya sudah ambil saja rumah itu. Tapi kayaknya tidak adil ya karena Rachel sudah keluar uang miliaran rupiah untuk renovasi rumah itu," kata Sangun Ragahdo.
Rachel Vennya sudah keluar uang cukup besar mencapai miliaran rupiah untuk melakukan renovasi atas rumah itu. Setelah rumahnya bagus usai direnovasi, katanya, tiba-tiba saja Okin mau mengambil rumah dan mau menjualnya.
Bukan hanya biaya renovasi rumah yang angkanya mencapai miliaran rupiah telah digelontorkan Rachel Vennya, sang pengacara juga menyebut kliennya ikut membantu pembayaran cicilan atas rumah tersebut.
"Selain uang miliaran untuk renovasi, Rachel juga keluar uang untuk membayarkan cicilannya rumah itu," kata Sangun Ragahdo.
Dia mengaku akan mendampingi Rachel Vennya untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Dia menilai, tidak adil bagi kliennya apabila rumah itu tiba-tiba dimiliki oleh Okin, sementara ada kontribusi besar dari Rachel terhadap rumah tersebut.
"Setelah rumah itu beres direnovasi, rumah jadi layak huni, malah ada orang datang melihat rumah katanya mau dijual,mau dilelang, akhirnya terjadi sengketa di sini. Saya hanya membantu memperjuangkan haknya sih," kata Sangun Ragahdo.
Sementara itu, Okin mengakui rumah Kemang memang mau dijual olehnya. Dia memastikan rumah tersebut bukan untuk anak, berdasarkan hasil putusan ketika terjadi perceraian dengan Rachel Vennya, beberapa tahun silam.
Okin membenarkan sempat terjadi pembicaraan antara dirinya dengan Rachel Vennya agar nafkah anak dialihkan dalam bentuk cicilan rumah saja mengingat cicilan rumah dan nafkah anak angkanya hampir sama.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian