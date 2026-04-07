Perlihatkan Wajah Lebam, Rachel Vennya Jadi Korban Kekerasan? Begini Faktanya

Rachel Vennya menceritakan kisahnya diusir di sebuah Villa di Bali./TikTok Rachel Vennya
JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya kini sedang terlibat perselisihan dengan mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin, terkait masalah rumah yang hendak dijual kabarnya untuk anak-anak mereka. Keduanya saling menyampaikan pembelaan di akun media sosial masing-masing.
Publik dibuat terkejut dengan unggahan akun media sosial Rachel Vennya yang memperlihatkan wajah seperti lebam. Netizen menduga ia mengalami kekerasan fisik.
Saat disinggung tentang hal itu, Sangun Ragahdo selaku kuasa hukum mengaku belum tahu apakah Rachel Vennya mengalami kekerasan fisik dari orang atau tidak.
"Saya belum tahu, saya belum dapat informasi soal itu. Kan saya kan nggak selalu sama Rachel 24 jam," kata Sangun Ragahdo.
Selama belum ada pengaduan kepada dirinya, Sangun tidak akan menindaklanjutinya. Dia juga mengaku tidak terlalu mengikuti apa yang terjadi di media sosial.
Namun jika benar Rachel Vennya menjadi korban kekerasan dan dia mau membuat laporan polisi, Sangun Ragahdo siap untuk memberikan pendampingan secara hukum.
"Sampai saat ini belum dapat dari yang bersangkutan. Kayaknya nggak ada (Rachel Vennya tidak menjadi korban kekerasan), sampai saat ini," katanya.
Setelah ramai menjadi perbincangan di kalangan netizen, Rachel Vennya akhirnya menyampaikan klarifikasi terkait foto yang memperlihatkan wajahnya tampak lebam. Dia mengaku tidak sedang menjadi korban kekerasan dari orang lain.
"Kepencet foto aja guys lagi ngaca pakai eye patch. Beneran aman aja ini, aku kan jago wushu #anjayy," tulis Rachel Vennya.
