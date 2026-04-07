Abdul Rahman
08 April 2026, 03.52 WIB

Ressa Anak Denada Sebut Ayah Biologisnya Orang Aceh, Netizen: Mirip Teuku Ryan

Penyanyi Denada dan putranya, Ressa Rizky Rosano, akhirnya bertemu setelah sempat terlibat perseteruan. (Instagram: denadaindonesia)

JawaPos.com - Hubungan Ressa Rizky Rosano dengan ibu kandungnya, penyanyi Denada, sudah membaik. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pertemuan yang sempat terjadi antara mereka beberapa waktu lalu.

Ressa dan Denada berbincang tentang banyak hal setelah hubungan mereka membaik, terutama terkait hubungan ibu dan anak. Salah satu yang dibicarakan oleh mereka adalah tentang sosok ayah biologis dari Ressa.

Menurut Ressa, dirinya sudah tahu tentang siapa ayah biologisnya. Pernyataan tersebut diungkap Ressa saat melakukan live di akun media sosial pada saat menjawab pertanyaan netizen.

"Ressa sudah tahu kok bapak Ressa siapa. Kalau dikasih tahu clue-nya pasti tahu semua," ujar Ressa yang potongan videonya beredar di TikTok.

Ressa memang tidak menyebutkan nama terkait ayah biologisnya karena disebutnya 'berat'. Akan tetapi, pria berusia 24 tahun itu memberikan sedikit bocoran terkait asal daerah ayahnya.

"Clue-nya orang Aceh," kata Ressa Rizky Rosano.

Usai mengetahui ayah biologis Ressa ternyata orang Aceh, netizen langsung tertuju pada nama Teuku Ryan diduga sebagai ayah biologis dari Ressa.

"Teuku Ryan," komentar salah satu netizen.

"Tapi memang mirip mukanya sama Teuku Ryan," timpal yang lainnya.

