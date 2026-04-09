Aulia Ramadhani
09 April 2026, 17.11 WIB

Cha Eun Woo Meminta Maaf atas Kontroversi Pajak yang Sempat Menjeratnya

Cha Eun Woo. (Soompi)

JawaPos.com - Penyanyi serta aktor Korea Selatan, Cha Eun Woo, telah menulis pernyataan pribadi terkait kontroversi pajak yang menyeret namanya.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/4), kabar itu muncul pada 22 Januari, Cha Eun Woo telah diselidiki tahun lalu oleh Biro Investigasi 4 Kantor Pajak Daerah Seoul atas dugaan penggelapan pajak

Dinas Pajak Nasional telah mengeluarkan penetapan pajak tambahan yang melebihi 20 miliar won (sekitar 230 triliun rupiah).

Lalu pada 8 April, Cha Eun Woo melalui Instagram pribadinya meminta maaf dan memastikan bahwa ia telah membayar pajak terkait sepenuhnya.

“Saya dengan tulus meminta maaf kepada penggemar dan semua orang atas kekecewaan dan kebingungan yang disebabkan oleh kontroversi pajak,” tulisnya

Ia melanjutkan, “Prosedur administratif sedang berlangsung membuat saya harus berhati-hati dalam menyampaikan posisi.”

“Meskipun terlambat, saya ingin secara pribadi menyampaikan pemikiran dan keadaan sekarang, prosedur dan temuan dari Dinas Pajak Nasional saya hormati,” tulisnya

Mencegah kebingungan lebih lanjut, ia telah sepenuhnya membayar pajak terkait, serta akan dengan tekun mematuhi prosedur yang tersisa.

Ia juga menanggapi masalah ini dengan sangat serius, merenungkannya secara mendalam, karena telah  menerima begitu banyak cinta dan dukungan

Artikel Terkait
Pelaporan SPT Tembus 10,85 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,7 Juta Wajib Pajak - Image
Ekonomi

Pelaporan SPT Tembus 10,85 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,7 Juta Wajib Pajak

07 April 2026, 17.44 WIB

Washington Terapkan Pajak Jutawan 9,9 Persen di Tengah Lonjakan Biaya Hidup dan Tekanan pada Superkaya - Image
Internasional

Washington Terapkan Pajak Jutawan 9,9 Persen di Tengah Lonjakan Biaya Hidup dan Tekanan pada Superkaya

03 April 2026, 02.52 WIB

Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,5 Juta Wajib Pajak - Image
Finance

Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta, Aktivasi Coretax DJP Capai 17,5 Juta Wajib Pajak

02 April 2026, 04.07 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

