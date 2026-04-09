Tanggapan Ammar Zoni Soal Sindiran Suami Irish Bella di Media Sosial

Aktor Ammar Zoni. (Abdul Rahman)
JawaPos.com - Pernyataan aktor Ammar Zoni yang menyinggung nama Irish Bella mendapat tanggapan serius dari pengusaha Haldy Sabri selaku suami melalui unggahannya di media sosial.
Haldy Sabri menyindir Ammar Zoni yang telah menyeret nama Irish Bella dalam sidang pledoi, beberapa waktu lalu. Menurutnya, seharusnya Ammar Zoni fokus saja pada pembelaan diri atas kasus dugaan peredaran narkoba di Lapas Salemba Jakarta Pusat.
Terkait poin keberatan Haldy Sabri suami Irish Bella, Ammar Zoni menegaskan bahwa dirinya menceritakan apa yang dialaminya di masa lalu. Dia menyinggung nama Irish Bella karena dia merupakan bagian dari hidupnya di masa lalu.
Ammar Zoni tidak sengaja mau menyeret nama Irish Bella ke dalam permasalahan pribadinya terkait kasus pelanggaran hukum atas kasus narkoba.
"Nggak ada yang bawa-bawa kok. Yang saya bicarakan itu sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu," kata Ammar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/4).
"Kan saya sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya, mungkin teman-teman juga punya gitu kan dari dokumentasi dari awal. Saya ceritakan di pledoi saya, tidak ada niatan mau menyinggung siapa-siapa," kata Ammar Zoni.
Namun, jika apa yang diceritakannya itu mengakibatkan ada pihak yang merasa tersinggung, Ammar Zoni dari lubuk hati paling dalam menyampaikan permintaan maaf.
"Saya juga bilang minta maaf kalau ada yang tersinggung gitu, kan pledoi saya bukan serta-merta untuk konsumsi publik sebenarnya, kan ini untuk memberikan gambaran kepada hakim, pada dasarnya saya public figure. Mungkin jadi ke mana-mana karena dijadikan berita," ungkap Ammar Zoni.
Dia menegaskan sikapnya akan selalu menghormati kehidupan pribadi Irish Bella, yang saat ini sudah bukan lagi bagian dari hidupnya.
