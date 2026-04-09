Abdul Rahman
10 April 2026, 04.38 WIB

Putus dari Angel Karamoy, Gusti Ega: Terima Kasih Atas Semua Kenangan Indahnya

Angel Karamoy dan Gusti Ega. (Instagram: gustiega)

JawaPos.com - Kisah cinta Angel Karamoy dan Gusti Ega baru ditulis sejak tahun lalu. Namun sayangnya, lembaran episode hubungan asmara mereka kini harus diakhiri karena satu dan lain hal.

Putusnya hubungan asmara ini diumumkan Angel Karamoy dan Gusti Ega melalui unggahan di akun media sosial. Santorini menjadi saksi bisu kandasnya tali asmara keduanya.

Gusti Ega berusaha mengikhlaskan hubungannya dengan Angel Karamoy yang kini resmi berakhir. Dia pun mengaku akan selalu mengenang setiap momen kebersamaan dengan Angel.

"Terima kasih atas semua kenangan indahnya. Aku tidak membencimu," tulis Gusti Ega.

Dia pun mengunggah sejumlah foto kebersamaan dengan Angel Karamoy. Gusti Ega juga menambahkan keterangan sudah melalui sejumlah momen indah dalam berbagai kesempatan bersama Angel.

"Kita telah melewati banyak negara dan momen indah bersama, kuharap kamu selalu bahagia, aku akan selalu mendukungmu apa pun situasinya," ujar Gusti Ega.

Gusti Ega menaruh harapan besar agar Angel Karamoy dapat menemukan kekasih pengganti dirinya yang bisa membuatnya benar-benar merasakan kebahagiaan.

Gusti Ega berkomitmen akan tetap menjaga hubungan baik meski bukan lagi pasangan kekasih. Gusti Ega dan Angel Karamoy berkomitmen untuk menjadi sahabat yang akan saling support satu sama lain.

"Jadikan momen ini sebagai pengalaman belajar bagi dirimu sendiri #sampai jumpa di kehidupan lain," kata Gusti Ega menyampaikan pesan perpisahan kepada Angel Karamoy.

Artikel Terkait
Angel Karamoy dan Gusti Ega Putus Setelah Satu Tahun Berpacaran - Image
Entertainment

Angel Karamoy dan Gusti Ega Putus Setelah Satu Tahun Berpacaran

10 April 2026, 03.57 WIB

Tulang Tangan Kiri Bergeser, Begini Kronologi Kecelakaan yang Dialami Fajar Sadboy - Image
Entertainment

Tulang Tangan Kiri Bergeser, Begini Kronologi Kecelakaan yang Dialami Fajar Sadboy

09 April 2026, 22.57 WIB

Ekonominya Drop, Fanny Fadillah Tak Bisa Tidur hingga Turun Berat Badan - Image
Entertainment

Ekonominya Drop, Fanny Fadillah Tak Bisa Tidur hingga Turun Berat Badan

07 April 2026, 02.15 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

