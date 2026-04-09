Putus dari Angel Karamoy, Gusti Ega: Terima Kasih Atas Semua Kenangan Indahnya

Angel Karamoy dan Gusti Ega. (Instagram: gustiega)
JawaPos.com - Kisah cinta Angel Karamoy dan Gusti Ega baru ditulis sejak tahun lalu. Namun sayangnya, lembaran episode hubungan asmara mereka kini harus diakhiri karena satu dan lain hal.
Putusnya hubungan asmara ini diumumkan Angel Karamoy dan Gusti Ega melalui unggahan di akun media sosial. Santorini menjadi saksi bisu kandasnya tali asmara keduanya.
Gusti Ega berusaha mengikhlaskan hubungannya dengan Angel Karamoy yang kini resmi berakhir. Dia pun mengaku akan selalu mengenang setiap momen kebersamaan dengan Angel.
"Terima kasih atas semua kenangan indahnya. Aku tidak membencimu," tulis Gusti Ega.
Dia pun mengunggah sejumlah foto kebersamaan dengan Angel Karamoy. Gusti Ega juga menambahkan keterangan sudah melalui sejumlah momen indah dalam berbagai kesempatan bersama Angel.
"Kita telah melewati banyak negara dan momen indah bersama, kuharap kamu selalu bahagia, aku akan selalu mendukungmu apa pun situasinya," ujar Gusti Ega.
Gusti Ega menaruh harapan besar agar Angel Karamoy dapat menemukan kekasih pengganti dirinya yang bisa membuatnya benar-benar merasakan kebahagiaan.
Gusti Ega berkomitmen akan tetap menjaga hubungan baik meski bukan lagi pasangan kekasih. Gusti Ega dan Angel Karamoy berkomitmen untuk menjadi sahabat yang akan saling support satu sama lain.
"Jadikan momen ini sebagai pengalaman belajar bagi dirimu sendiri #sampai jumpa di kehidupan lain," kata Gusti Ega menyampaikan pesan perpisahan kepada Angel Karamoy.
