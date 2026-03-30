Jumlah Pengguna Tumbuh Dua Kali Lipat, Transaksi di Bale by BTN Tembus Rp 101 Triliun

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), (kode emiten: BBTN) mencatat nilai transaksi superapp Bale by BTN meningkat sekitar 26,25 persen year-on-year (yoy) dari Rp 80 triliun pada 2024 menjadi lebih dari Rp 101 triliun pada 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, bahwa superapp tersebut telah berkembang pesat dalam satu tahun terakhir dan menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital perseroan.

“Bale by BTN kami kembangkan untuk memperkuat hubungan BTN dengan nasabah melalui transaksi sehari-hari, tidak hanya pada saat pembiayaan. Ini menjadi bagian dari transformasi BTN agar lebih relevan dengan kebutuhan finansial masyarakat,” kata Nixon LP Napitupulu dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/3).

Ia menuturkan, jumlah pengguna meningkat dari sekitar 1,8 juta pada 2024 menjadi lebih dari 3,6 juta pengguna pada tahun lalu, atau tumbuh sekitar 102 persen yoy.

Sementara jumlah transaksi meningkat menjadi lebih dari 2,2 miliar transaksi pada 2025 dari sekitar 1,2 miliar transaksi pada tahun sebelumnya, tumbuh sekitar 79 persen yoy.

Kontribusi aplikasi digital tersebut terhadap penghimpunan dana murah juga semakin kuat, dengan nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) retail meningkat dari sekitar Rp 17 triliun pada 2024 menjadi Rp 21,63 triliun di 2025.

Sedangkan pada tahun ini, Nixon menyatakan bahwa pihaknya menargetkan jumlah pengguna Bale by BTN menembus lebih dari 6 juta user, didukung pengembangan lebih dari 68 fitur baru dan enhancement layanan untuk memperkuat user experience.

Selain itu, perseroan akan memperkuat berbagai program akuisisi dan engagement, termasuk kerja sama dengan merchant, sektor lifestyle, hingga penyelenggaraan event nasional, seperti Indonesia Coffee Expo 2026 melalui inisiatif Bale Ngopi.

Senior Executive Vice President Digital Business BTN Thomas Wahyudi menuturkan, pertumbuhan Bale didorong oleh penguatan ekosistem digital yang semakin luas dan terintegrasi.

“Bale by BTN kami kembangkan sebagai superapp yang menghubungkan berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari transaksi perbankan, pembiayaan perumahan, hingga kebutuhan gaya hidup,” ujarnya.

Saat ini, aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan berbagai layanan seperti Bale Properti, Bale Merchant, Bale Bisnis, Bale Agen, hingga Bale Community, yang memperkuat posisi perseroan dalam membangun ekosistem finansial yang menyeluruh.

Untuk lebih memperkuat ekosistem tersebut, bank BUMN tersebut juga menghadirkan Bale Wisata yang memfasilitasi kebutuhan perjalanan nasabah melalui kemudahan akses tiket transportasi, destinasi wisata, serta akomodasi hotel dalam satu platform.

Pengembangan Bale Wisata juga menjadi bagian dari strategi BTN untuk mendukung sektor pariwisata yang merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB).