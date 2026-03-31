WBSA Siap Melantai di BEI, IPOT Permudah Akses Pembelian Investor Ritel ke e-IPO

JawaPos.com - PT BSA Logistics Indonesia Tbk (kode saham: WBSA) bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). WBSA akan melepas sebanyak 1,8 miliar saham atau setara 20,75 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan kisaran harga penawaran Rp 150 hingga Rp 170 per saham. Dari aksi korporasi ini, perusahaan menargetkan dana segar hingga Rp 306 miliar.

Sebagai perusahaan logistik yang telah berdiri sejak 1992, WBSA memiliki layanan end-to-end mulai dari transportasi darat, freight forwarding, pergudangan, hingga Inland Logistics Terminal (ILT). Kinerja keuangan perusahaan juga menunjukkan fundamental yang solid dengan total aset Rp 1,15 triliun dan laba bersih Rp 24,39 miliar per September 2025.

Adapun masa bookbuilding-nya yakni pada 25–27 Maret 2026. Sedangkan, masa penawaran umum berlangsung pada 1–8 April 2026, dengan tanggal listing di BEI pada 10 April 2026.

Berdasarkan perencanaannya, alokasi dana hasil IPO akan difokuskan untuk ekspansi anorganik, termasuk akuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik (BIL) guna memperkuat lini bisnis angkutan laut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi WBSA di industri logistik nasional.

