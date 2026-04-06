Rian Alfianto
06 April 2026, 18.01 WIB

IGRS Disorot Gamer: Bikin Ribut Salah Rating di Steam hingga Ancaman Sensor

Ilustrasi rating game di platform distribusi game, Steam. (Istimewa).

JawaPos.com - Penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) yang mulai diwajibkan pada 2026 memicu gelombang kritik di kalangan gamer Indonesia. Topik tersebut baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya X dan Facebook komunitas gamer.

Alih-alih menjadi sistem perlindungan yang jelas dan edukatif, implementasi awalnya, terutama di platform Steam, dinilai kacau balau. Tidak konsisten, dan berpotensi membatasi akses terhadap game global.

Di media sosial, diskusi soal IGRS berkembang dengan sangat cepat. Banyak pemain hingga pengembang game mempertanyakan kesiapan sistem ini, terutama setelah muncul berbagai contoh rating yang dinilai tidak masuk akal.

Sistem Resmi, Implementasi Dipertanyakan
IGRS merupakan standar klasifikasi usia game yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sistem ini bertujuan memberikan panduan kepada pemain dan orang tua melalui kategori usia:

- IGRS 3+ (hijau)
- IGRS 7+ (hijau)
- IGRS 13+ (biru)
- IGRS 15+ (biru)
- IGRS 18+ (merah)

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan label Refused Classification (RC) bagi game yang dianggap tidak layak edar di Indonesia.

Buat yang belum tahu, secara regulasi, aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024. Semua game yang beredar di Indonesia wajib mengikuti klasifikasi tersebut.

Namun, di lapangan, implementasi awal justru memperlihatkan berbagai kejanggalan.

Kontroversi mencuat setelah penerapan IGRS di Steam pada awal April. Gamer menemukan banyak game yang mendapatkan klasifikasi usia yang tidak sesuai dengan kontennya.

Kasus yang paling ramai dibahas adalah Upin & Ipin Universe, game berbasis serial anak-anak yang justru diberi label IGRS 18+. Padahal di pasar global, game ini dikategorikan untuk semua umur.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
PP TUNAS dan IGRS Bakal Diintegrasikan demi Ruang Gim Aman untuk Anak, Komdigi Gandeng Publisher Game - Image
Nasional

PP TUNAS dan IGRS Bakal Diintegrasikan demi Ruang Gim Aman untuk Anak, Komdigi Gandeng Publisher Game

16 November 2025, 20.44 WIB

Indonesia Jadi Pelopor IGRS, Lindungi Generasi Muda dari Konten Berbahaya - Image
Teknologi

Indonesia Jadi Pelopor IGRS, Lindungi Generasi Muda dari Konten Berbahaya

17 Oktober 2025, 06.29 WIB

Resident Evil Requiem Ungkap Seberapa Banyak Gamer Bisa Bermain sebagai Leon, 50 Persen dari Total Durasi! - Image
Hobi & Kesenangan

Resident Evil Requiem Ungkap Seberapa Banyak Gamer Bisa Bermain sebagai Leon, 50 Persen dari Total Durasi!

14 Desember 2025, 03.35 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

