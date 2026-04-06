IGRS Disorot Gamer: Bikin Ribut Salah Rating di Steam hingga Ancaman Sensor

JawaPos.com - Penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) yang mulai diwajibkan pada 2026 memicu gelombang kritik di kalangan gamer Indonesia. Topik tersebut baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya X dan Facebook komunitas gamer.

Alih-alih menjadi sistem perlindungan yang jelas dan edukatif, implementasi awalnya, terutama di platform Steam, dinilai kacau balau. Tidak konsisten, dan berpotensi membatasi akses terhadap game global.

Di media sosial, diskusi soal IGRS berkembang dengan sangat cepat. Banyak pemain hingga pengembang game mempertanyakan kesiapan sistem ini, terutama setelah muncul berbagai contoh rating yang dinilai tidak masuk akal.

Sistem Resmi, Implementasi Dipertanyakan

IGRS merupakan standar klasifikasi usia game yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sistem ini bertujuan memberikan panduan kepada pemain dan orang tua melalui kategori usia:

- IGRS 3+ (hijau)

- IGRS 7+ (hijau)

- IGRS 13+ (biru)

- IGRS 15+ (biru)

- IGRS 18+ (merah)

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan label Refused Classification (RC) bagi game yang dianggap tidak layak edar di Indonesia.

Buat yang belum tahu, secara regulasi, aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024. Semua game yang beredar di Indonesia wajib mengikuti klasifikasi tersebut.

Namun, di lapangan, implementasi awal justru memperlihatkan berbagai kejanggalan.

Kontroversi mencuat setelah penerapan IGRS di Steam pada awal April. Gamer menemukan banyak game yang mendapatkan klasifikasi usia yang tidak sesuai dengan kontennya.