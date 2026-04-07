TNI AL Periksa Temuan Benda Asing Diduga Kapal Selam Tanpa Awak di Selat Lombok

Temuan benda asing mirip kapal selam tanpa awak di Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Istimewa)
JawaPos.com - Temuan benda asing di Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (6/4) menyita perhatian publik. Bukan hanya warga Lombok dan NTB, masyarakat Indonesia secara luas juga memberi atensi. Apalagi benda asing tersebut diduga kapal selam tanpa awak.
Atas temuan tersebut, Angkatan Laut langsung mengambil langkah. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul, instansinya sudah mengerahkan tim ahli dari satuan terkait untuk memeriksa temuan benda asing tersebut.
”TNI AL melalui tim ahli dari satuan TNI AL terkait, secepatnya akan melakukan pemeriksaan mendalam (untuk mengidentifikasi) terhadap perangkat tersebut guna mengetahui asal-usul, fungsi, maupun data-data yang terkandung di dalamnya,” ungkap Tunggul saat dikonfirmasi pada Selasa (7/4).
Tunggul memastikan, jajaran TNI AL di Lombok sudah mengamankan benda asing tersebut. Pihaknya sangat mengapresiasi peran nelayan setempat. Mereka sigap melapor dan berkoordinasi dengan Angkatan Laut setelah menemukan benda asing tersebut.
”Ini menunjukkan sinergitas yang sangat baik, serta tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah maritim,” ujarnya.
Setelah mendapat laporan dari nelayan, jajaran TNI AL langsung mengamankan benda asing tersebut ke Posal Gili Air. Dari lokasi tersebut, benda asing itu dibawa ke Lanal Mataram dengan pengawasan ketat dari Polisi Militer (Pom) Lanal Mataram.
”TNI AL akan terus berkomitmen penuh untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut kedaulatan NKRI dari segala bentuk aktivitas tanpa izin, termasuk penggunaan perangkat maupun peralatan bawah laut oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan di wilayah perairan kita,” bebernya.
Sebelumnya, temuan benda asing menyerupai kapal selam tanpa awak ramai di media sosial. Sejumlah warganet membagikan dan mengomentari temuan benda asing tersebut. Oleh TNI AL, temuan itu dipastikan bakal diperiksa secara terperinci dan mendalam.
