Kisah Inspiratif Pemudik: Jefri Naik Becak dari Padang ke Bogor Demi Pulang Kampung

JawaPos.com - Mudik tak hanya soal kembali ke kampung halaman, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita unik yang jarang ditemui di hari biasa. Dari pemudik yang menempuh perjalanan dengan kendaraan tak lazim hingga aksi kreatif di tengah perjalanan, momen ini selalu melahirkan kisah yang mencuri perhatian dan menghangatkan suasana Lebaran.

Di berbagai daerah, fenomena mudik kerap diwarnai cara-cara tak biasa. Ada yang menghias kendaraan dengan tema tertentu, membawa barang-barang tak lazim, hingga memilih rute panjang demi pengalaman berbeda. Di balik itu semua, tersimpan semangat kuat untuk tetap pulang, meski harus menghadapi keterbatasan dan tantangan di perjalanan.

Salah satunya seorang pemudik asal Sumatera Barat, Jefri Caliak, berawal niat sederhana tetapi menjalani perjalanan lintas provinsi yang penuh makna.

Mengendarai becak yang dihias dengan bungkus kopi Kapal Api hingga menyerupai rumah adat Minangkabau, Jefri menempuh perjalanan panjang dari Padang menuju Bogor bersama keluarganya.

Di tengah keterbatasan, ia tetap melangkah dengan tekad kuat, bahkan harus berpindah dari satu masjid ke masjid lain untuk beristirahat. Meski begitu, semangatnya tidak pernah padam dan justru menjadi inspirasi tentang arti ketekunan dalam perjalanan pulang ke kampung halaman.

Melihat kegigihan Jefri, Kapal Api Group pun tergerak untuk memberikan apresiasi secara langsung. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa fasilitas akomodasi hotel, tetapi juga kebersamaan dalam momen buka puasa serta bantuan materiil sebagai wujud “Secangkir Semangat” yang menemani perjalanan Jefri dan keluarga.

“Kisah Jefri mengingatkan kita bahwa semangat besar bisa lahir dari hal-hal sederhana. Di Kapal Api Group, kami percaya bahwa setiap perjalanan memiliki cerita, dan setiap perjuangan layak diapresiasi. Melalui inisiatif ini, kami ingin menghadirkan semangat dan dukungan nyata bagi mereka yang terus melangkah maju, apa pun tantangannya,” ujar Rafael Widya Wiryawan, Human Capital Director Kapal Api Group.