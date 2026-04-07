Operasi Ketupat 2026 Dinilai Sukses, Kepuasan Pemudik Tembus 85,3 Persen

JawaPos.com - Survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat puas terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026. Tingkat kepuasan bahkan lebih tinggi di kalangan pemudik yang merasakan langsung pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei membagi responden ke dalam dua kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari masyarakat yang tidak mudik dan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik tahun ini.

“Mayoritas warga secara umum 80,8 persen puas dengan penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini. Terlebih di kalangan pemudik tingkat kepuasan lebih tinggi yakni 85,3 persen,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (7/4).

Ia menambahkan bahwa tingkat kepuasan ini tetap terjaga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak ditemukan penurunan berarti dalam persepsi publik terhadap penyelenggaraan mudik.

Dalam hasil survei, sebanyak 81,4 persen responden dari kelompok umum menilai Operasi Ketupat tahun ini lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas. Penilaian ini bahkan lebih tinggi di kalangan pemudik dengan angka mencapai 82,7 persen.

Selain itu, persepsi positif juga terlihat dalam aspek keselamatan. Sebanyak 79,8 persen masyarakat menilai penyelenggaraan mudik tahun ini lebih baik dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun lalu.

“Mayoritas setuju baik dikalangan semua responden maupun di kelompok responden yang melakukan mudik bahwa Operasi Ketupat lebaran tahun ini lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas dan lebih baik dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dibanding tahun lalu,” jelasnya.

Kepuasan pemudik juga tercermin dari penilaian terhadap fasilitas dan layanan selama perjalanan. Mayoritas responden mengapresiasi kehadiran berbagai layanan yang disediakan selama arus mudik dan balik.

“Pemudik paling puas dengan penyediaan posko dari Polri untuk pengamanan, pusat informasi, sekaligus memberi layanan tempat istirahat bagi masyarakat selama arus mudik/balik sebesar 84 persen,” tuturnya.