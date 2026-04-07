Pemudik Sebut Rekayasa Lalu Lintas dan Pola Distribusi BBM Efektif saat Arus Mudik

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat menyapa pemudik. (Polri)
JawaPos.com - Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026. Kepuasan ini terutama terkait fasilitas dan layanan yang dirasakan langsung selama arus mudik dan balik.
Hasil survei yang dirilis pada Selasa (7/4/2026) menunjukkan mayoritas pemudik menilai penyelenggaraan tahun ini berjalan lebih baik. Berbagai aspek layanan mendapat penilaian positif dari responden.
“Pemudik mayoritas merasa puas dengan fasilitas dan layanan selama arus mudik/balik lebaran tahun ini, pemudik paling puas dengan penyediaan posko dari Polri untuk pengamanan, pusat informasi, sekaligus memberikan layanan tempat istirahat bagi masyarakat selama arus mudik/balik,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida.
Posko yang disediakan oleh Polri menjadi layanan dengan tingkat kepuasan tertinggi. Sebanyak 84 persen responden menyatakan puas terhadap keberadaan posko tersebut selama perjalanan mudik.
Selain itu, ketersediaan bahan bakar juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Angkanya mencapai 81,7 persen, menunjukkan distribusi BBM dinilai cukup memadai selama periode mudik.
Layanan transportasi umum juga tidak luput dari penilaian positif. Sebanyak 79,7 persen responden mengaku puas dengan ketersediaan dan layanan angkutan umum yang digunakan selama perjalanan.
Rekayasa lalu lintas di jalan tol seperti sistem one way dan contra flow juga dinilai efektif. Sebanyak 77,6 persen pemudik merasa puas dengan kebijakan tersebut karena membantu kelancaran perjalanan.
“Pengaturan lalu lintas di jalan selain jalan tol 76.1 persen, dan kondisi jalan 74.4 persen,” ujarnya.
Penilaian terhadap pengaturan lalu lintas di jalan non tol juga tergolong baik. Sebanyak 76,1 persen responden menyatakan puas, sementara kondisi jalan secara umum mendapat tingkat kepuasan 74,4 persen.
Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 29 Maret hingga 4 April 2026. Jumlah responden mencapai 1.200 orang yang dipilih menggunakan metode simple random sampling.
