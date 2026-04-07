Dhimas Ginanjar
08 April 2026, 03.20 WIB

Pemudik Sebut Rekayasa Lalu Lintas dan Pola Distribusi BBM Efektif saat Arus Mudik

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat menyapa pemudik. (Polri)

JawaPos.com - Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026. Kepuasan ini terutama terkait fasilitas dan layanan yang dirasakan langsung selama arus mudik dan balik.

Hasil survei yang dirilis pada Selasa (7/4/2026) menunjukkan mayoritas pemudik menilai penyelenggaraan tahun ini berjalan lebih baik. Berbagai aspek layanan mendapat penilaian positif dari responden.

“Pemudik mayoritas merasa puas dengan fasilitas dan layanan selama arus mudik/balik lebaran tahun ini, pemudik paling puas dengan penyediaan posko dari Polri untuk pengamanan, pusat informasi, sekaligus memberikan layanan tempat istirahat bagi masyarakat selama arus mudik/balik,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida.

Posko yang disediakan oleh Polri menjadi layanan dengan tingkat kepuasan tertinggi. Sebanyak 84 persen responden menyatakan puas terhadap keberadaan posko tersebut selama perjalanan mudik.

Selain itu, ketersediaan bahan bakar juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Angkanya mencapai 81,7 persen, menunjukkan distribusi BBM dinilai cukup memadai selama periode mudik.

Layanan transportasi umum juga tidak luput dari penilaian positif. Sebanyak 79,7 persen responden mengaku puas dengan ketersediaan dan layanan angkutan umum yang digunakan selama perjalanan.

Rekayasa lalu lintas di jalan tol seperti sistem one way dan contra flow juga dinilai efektif. Sebanyak 77,6 persen pemudik merasa puas dengan kebijakan tersebut karena membantu kelancaran perjalanan.

“Pengaturan lalu lintas di jalan selain jalan tol 76.1 persen, dan kondisi jalan 74.4 persen,” ujarnya.

Penilaian terhadap pengaturan lalu lintas di jalan non tol juga tergolong baik. Sebanyak 76,1 persen responden menyatakan puas, sementara kondisi jalan secara umum mendapat tingkat kepuasan 74,4 persen.

Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 29 Maret hingga 4 April 2026. Jumlah responden mencapai 1.200 orang yang dipilih menggunakan metode simple random sampling.

Artikel Terkait
Operasi Ketupat 2026 Dinilai Sukses, Kepuasan Pemudik Tembus 85,3 Persen - Image
Hijrah Ramadan

Operasi Ketupat 2026 Dinilai Sukses, Kepuasan Pemudik Tembus 85,3 Persen

08 April 2026, 03.16 WIB

Review Mitsubishi Xpander Cross Facelift untuk Mudik Bogor–Surabaya: Tangguh untuk Perjalanan Jauh, Nyaman di Tol hingga Pegunungan - Image
Otomotif

Review Mitsubishi Xpander Cross Facelift untuk Mudik Bogor–Surabaya: Tangguh untuk Perjalanan Jauh, Nyaman di Tol hingga Pegunungan

05 April 2026, 07.34 WIB

Saat BBM Mahal, BBG Tampil Jadi Andalan Baru Pemudik Lebaran Idul Fitri 2026 - Image
Oto Dan Tekno

Saat BBM Mahal, BBG Tampil Jadi Andalan Baru Pemudik Lebaran Idul Fitri 2026

01 April 2026, 20.23 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

