Selamat Hari Minggu Palma! Memahami Lebih Dalam tentang Hari Minggu Terakhir Sebelum Yesus Kristus Disalibkan

JawaPos.com - Hari Minggu (29/3) ini, Gereja Katolik merayakan Hari Minggu Palma, yang juga merupakan hari pertama dalam perayaan Hari Paskah.

Pada hari ini pula umat Kristen akan mengingat kisah Yesus disambut dengan sangat meriah di Yerusalem, sebelum disiksa dan disalibkan.



Dilansir dari Catholic.org, hari ini juga merupakan minggu berpantang terakhir para umat Katolik pula.



Di hari ini, banyak gereja juga menirukan perarakan penyambutan Yesus di Yerusalem dengan daun-daun palma.



Dalam Alkitab

Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, peristiwa ini tertulis dalam keempat Injil (Matius 21:1-11; Markus 11:1-11; Lukas 19:28-44; dan Yohanes 12:12-19).

Ketika Yesus sudah dekat dengan Yerusalem setelah perjalanan dari Bukit Zaitun, ia mengirim para muridNya untuk membawakan kepadaNya seekor keledai muda atau keledai betina. Keledai tersebut menjadi tungganganNya ke kota.



Aksi Yesus tersebut membuat nyata ayat dalam Kitab Zakharia, yang mengatakan akan datangnya seorang Raja adil, jaya, namun lemah lembut. Dan ia akan datang dengan menunggangi seekor keledai muda.



Ketika Yesus datang, orang-orang berseru "Hosanna" dan menyebarkan jubah-jubah mereka serta dedaunan dari pohon palma untuk menjadi karpet, menyambut sang Raja dan Putra Daud.



Dalam Alkitab, setelah perarakan meriah ini, tidak lama kemudian Yesus ditangkap dan disiksa serta disalibkan.

Peristiwa meriah menyebabkan ketegangan antara para ketua Bait Allah dan otoritas lainnya yang mempertanyakan kekuasaan serta kekuatan Yesus.

Sejarah Perayaan

Perayaan istimewa ini dimulai kira-kira pada akhir abad ke 4 di Yerusalem, menurut dokumen Peregrinatio Etheriae.



Di gereja barat, dokumentasi tertua mengenai perayaan ini ditemukan di Bobbio Sacramentary, yaitu pada abad ke 8.

