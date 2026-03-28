Disinggung Balikan dengan Mantan, Jawaban Jisoo Bikin Kaget

JawaPos.com - Jisoo kembali mencuri perhatian, kali ini bukan karena musik atau visualnya tapi karena pandangannya soal hubungan asmara.

Dalam sebuah konten YouTube dari Harpers BAZAAR Korea, Jisoo diajak menjawab berbagai pertanyaan ringan termasuk soal percinta dan pilihan hidup.

Salah satu pertanyaan yang paling menarik adalah tentang kemungkinan balikan dengan mantan. Tanpa berpikir lama, Jisoo langsung menjawab singkat “Tidak.”

Jawaban itu kemudian ia jelaskan lebih dalam. Menurutnya, hubungan yang sudah berakhir biasanya tidak mudah untuk diperbaiki kembali seperti semula.

Ia merasa bahwa ketika sebuah hubungan sudah selesai, perasaan yang dulu ada pun ikut berubah. Dan bagi dirinya, menghidupkan kembali perasaan itu bukan hal yang mudah.

"Kurasa aku tidak bisa melakukan itu. Jika sudah putus sekali, itu tidak mudah. Membalikkan perasaan itu lagi sepertinya sulit,” ucapnya dikutip dari Allkpop.

Jisoo juga mengungkapkan bahwa dirinya termasuk tipe orang yang lebih memilih untuk melangkah ke depan dan tidak terbiasa melihat ke belakang setelah mengambil keputusan.

“Aku tipe orang yang, begitu aku berpaling, tidak akan menoleh ke belakang. Butuh banyak hal untuk membuatku mempertimbangkan kembali,” ujarnya.

Pernyataan ini pun membuat banyak penggemar teringat pada hubungan Jisoo di masa lalu dengan aktor Ahn Bo Hyun.

Keduanya sempat mengonfirmasi hubungan mereka pada Agustus 2023 namun hanya bertahan 2 bulan sebelum akhirnya memilih berpisah.

Kini, lewat pernyataannya, Jisoo menunjukkan bahwa ia lebih memilih fokus ke depan baik dalam karir maupun kehidupan pribadinya tanpa kembali ke masa lalu.