Duet Pertama, Taeyong dan Haechan NCT Akan Isi OST Drama How to Become a Building Owner in Korea

JawaPos.com - Kabar menarik datang dari dua member NCT, Taeyong dan Haechan yang akhirnya merilis lagu duet.

Kolaborasi keduanya menjadi momen spesial karena merupakan duet pertama mereka sejak debut.

Hal ini menambah antusiasme nctzen (penggemar NCT) yang sudah lama menantikan kombinasi keduanya.

Lagu tersebut nantinya akan menjadi bagian dari original soundtrack (OST) untuk drama tvN berjudul How to Become a Building Owner in Korea.

Tim produksi drama mengonfirmasi bahwa lagu berjudul Bitter Sweet (Addiction) akan dirilis pada 29 Maret pukul 18.00 KST.

"Kami berencana merilis OST 'Bitter Sweet (Addiction)' yang dinyanyikan oleh Taeyong dan Haechan pada tanggal 29 pukul 6 sore KST," terang mereka yang dikutip dari Daum.

Secara garis besar, lagu ini mengusung genre punk house dengan sentuhan bass yang funky dan ritme drum yang ceria, menciptakan suasana energik sekaligus adiktif.

Bagian chorus yang berulang menjadi daya tarik utama, membuat lagu ini mudah diingat dan berpotensi melekat di telinga pendengar sejak pertama kali didengar.

Dari sisi konsep, lirik lagu ini menggambarkan perjalanan para karakter utama dalam drama yang terus berjuang meski dihadapkan pada kenyataan pahit.

Perpaduan gaya rap khas Taeyong yang kuat dengan vokal Haechan yang jernih menciptakan kontras menarik sekaligus memperkuat emosi dalam lagu.

Sementara itu, drama tersebut sendiri mengangkat kisah menegangkan tentang seorang pemilik gedung yang terlibat dalam kasus penculikan palsu.