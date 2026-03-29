Awak Kapal Asal Indonesia Jatuh dari Kapal Ikan, Penjaga Pantai Korsel dan Jepang Bergerak Melakukan Pencarian

JawaPos.com - Seorang awak kapal Indonesia hilang di dekat pulau Dokdo, pulau paling timur di Korea Selatan, awal pekan ini. Untuk mencarinya, penjaga Pantai Korea Selatan dan Jepang, Sabtu (28/3), melanjutkan operasi penyelamatan bersama.

Dilansir dari Antara pada Minggu (29/3), awak kapal berusia sekitar 20-an tahun yang berada di kapal penangkap ikan itu jatuh ke laut sekitar 195 kilometer timur laut Dokdo sekitar pukul 11:15 pagi pada Jumat (27/3).

Bersama dengan kapal Korea Selatan berbobot 5.000 ton dan kapal Jepang berbobot 1.250 ton, sebuah kapal penangkap ikan sipil juga bergabung dalam operasi pencarian yang dilanjutkan setelah matahari tersebut.