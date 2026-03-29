Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
29 Maret 2026, 21.14 WIB

Awak Kapal Asal Indonesia Jatuh dari Kapal Ikan, Penjaga Pantai Korsel dan Jepang Bergerak Melakukan Pencarian

Ilustrasi: Awak kapal asal Indonesia terjatuh dari kapal di peraian pulau Dokdo, pulau paling timur di Korea Selatan.

JawaPos.com - Seorang awak kapal Indonesia hilang di dekat pulau Dokdo, pulau paling timur di Korea Selatan, awal pekan ini. Untuk mencarinya, penjaga Pantai Korea Selatan dan Jepang, Sabtu (28/3), melanjutkan operasi penyelamatan bersama.

Dilansir dari Antara pada Minggu (29/3), awak kapal berusia sekitar 20-an tahun yang berada di kapal penangkap ikan itu jatuh ke laut sekitar 195 kilometer timur laut Dokdo sekitar pukul 11:15 pagi pada Jumat (27/3).

Bersama dengan kapal Korea Selatan berbobot 5.000 ton dan kapal Jepang berbobot 1.250 ton, sebuah kapal penangkap ikan sipil juga bergabung dalam operasi pencarian yang dilanjutkan setelah matahari tersebut.

Seorang pejabat Penjaga Pantai berjanji untuk melakukan pencarian tanpa hambatan, menambahkan bahwa kedua pihak bekerja sama dan melakukan yang terbaik untuk menemukan awak kapal yang hilang di perairan antara kedua negara.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore