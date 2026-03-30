Antara
30 Maret 2026, 16.23 WIB

Masih Ditutup Iran, Donald Trump Klaim AS Mulai Kendalikan Selat Hormuz

Presiden Donald Trump (Al Jazeera)

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah mulai mengambil langkah untuk menguasai Selat Hormuz dalam perang melawan Iran.

Saat ditanya dalam wawancara pada Minggu (29/3) dengan Channel 14 Israel apakah AS mampu mengambil alih kendali jalur pelayaran strategis tersebut, ia menjawab, "Ya, tentu saja. Itu sudah terjadi."

Trump juga menyoroti koordinasi erat dengan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu terkait Iran.

"Koordinasi kami sangat erat. Kami memiliki hubungan yang baik. Tak bisa lebih baik lagi," katanya.

Ia menambahkan ia percaya Iran sangat menginginkan kesepakatan.

"Saya pikir mereka sangat ingin melakukannya. Siapa pun akan menginginkan kesepakatan jika Anda sedang dihancurkan, bukan?" ujarnya.

AS dan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu Ayatollah Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel serta sejumlah wilayah yang menampung aset militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.

