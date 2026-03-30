Antara
30 Maret 2026, 23.43 WIB

Personel TNI Gugur di UNIFIL, Kedubes Iran Sampaikan Belasungkawa

Kendaraan UNIFIL melintas di jalan utama di Qlayaa, Lebanon selatan, 27 Maret 2026, di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah. (Arab News)

JawaPos.com - Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Jakarta menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas wafatnya seorang penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), dikutip dari ANTARA.

Dalam ungkapan belasungkawa yang diunggah akun Instagram @iraninindonesia, Senin, Kedubes Republik Islam Iran untuk Indonesia mengecam peristiwa keji itu sebagai akibat langsung dari agresi Israel yang berkelanjutan dan didukung Amerika Serikat.

"Kami dengan tegas mengutuk tindakan keji ini, yang merupakan akibat langsung dari agresi berkelanjutan Israel, yang dilakukan dengan keterlibatan dan dukungan penuh dari Amerika Serikat," demikian pernyataan tersebut.

Dengan menargetkan penjaga perdamaian sebagai korban, hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman.

Pemerintah Indonesia juga mengecam keras serangan yang menewaskan seorang personel Kontingen Garuda di UNIFIL dan mendesak penyelidikan penuh atas insiden tersebut.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan personel itu gugur akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen UNIFIL asal Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada Minggu (29/3).

Artikel Terkait
Pemerintah Beri Penghormatan Tertinggi Praka Farizal Rhomadhon, Anggota TNI yang Gugur di Lebanon - Image
Nasional

Pemerintah Beri Penghormatan Tertinggi Praka Farizal Rhomadhon, Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

31 Maret 2026, 01.26 WIB

TNI Gugur di Lebanon, Sekjen PBB Kecam Keras Serangan ke Pasukan UNIFIL - Image
Internasional

TNI Gugur di Lebanon, Sekjen PBB Kecam Keras Serangan ke Pasukan UNIFIL

31 Maret 2026, 00.58 WIB

Prajurit TNI yang Gugur dalam Serangan di Lebanon Akan Dibawa ke Indonesia - Image
Nasional

Prajurit TNI yang Gugur dalam Serangan di Lebanon Akan Dibawa ke Indonesia

31 Maret 2026, 00.28 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

