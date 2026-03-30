Clara Shinta Bongkar Dugaan Perselingkuhan Suaminya! VCS dengan Sosok Bernama Bella Hot

JawaPos.com - Jagat media sosial dihebohkan dengan pengakuan selebgram Clara Shinta yang membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Muhammad Alexander Assad. Isu ini mencuat setelah Clara mengunggah bukti berupa tangkapan layar video call sex (vcs) yang diduga memperlihatkan sang suami bersama perempuan lain dalam situasi sensitif.

Dalam tangkapan layar yang diunggah Clara di Instagramnya, keduanya terlihat dalam kondisi minim busana, yang oleh warganet disebut sebagai video call seksual atau VCS.

Kasus ini langsung memicu beragam reaksi publik. Sebagian warganet mengkritik tindakan penyebaran konten yang dianggap terlalu sensitif, sementara yang lain justru menunjukkan empati terhadap kondisi emosional yang dialami Clara.

Menanggapi polemik tersebut, Clara akhirnya buka suara mengenai alasannya mengunggah video tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakannya bukan bertujuan membuka aib secara sengaja, melainkan reaksi spontan karena syok dan panik.

Dalam unggahan Instagram Story yang kemudian beredar luas, Clara menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku saat kejadian berlangsung sedang berada di luar negeri sehingga merasa bingung dan tidak tahu harus bertindak seperti apa.

“AKU MINTA MAAF. AKU BUKAN OVERSHARING, TAPI KALIAN PASTI TAHU RASA GEMETARNYA SEPERTI APA. AKU JUGA SEDANG DI NEGARA ORANG, AKU TIDAK TAHU HARUS BERBUAT APA DAN BAGAIMANA,” tulisnya.

Tak lama setelah itu, Clara kemudian kembali membagikan tangkapan layar video call tersebut dalam versi yang telah disamarkan dan disensor. Unggahan ini kembali memancing respons beragam dari publik.

Di akhir foto, ia juga menunjukkan tangkapan layar percakapan suaminya dengan sosok perempuan yang kontaknya dinamai Bella HOT.