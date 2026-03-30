Antara
31 Maret 2026, 03.31 WIB

Ungkap Kondisi Personel TNI yang Cedera dalam Serangan di Lebanon, Menlu: Ada 3 yang Luka, Satu Luka Berat Masih Koma, 2 Luka Ringan

Kendaraan UNIFIL melintas di jalan utama di Qlayaa, Lebanon selatan, 27 Maret 2026, di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah. (Arab News)

JawaPos.com - Serangan terhadap Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) pada Ahad (29/3), melukai tiga personel RI. Satu di antaranya terluka parah. Ihwal adanya hal ini dikatakan Menlu Sugiono.

“Ada tiga rekan yang luka, satu luka berat dan saat ini masih koma, kemudian dua mengalami luka ringan,” kata Sugiono, dilansir dari Antara, Senin (30/3).

Menyusul peristiwa tersebut, Sugiono memastikan bahwa Wakil Tetap RI untuk PBB di New York akan segera bertemu dengan pejabat senior PBB yang mengurusi masalah pasukan penjaga perdamaian PBB, kata Sugiono.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan RI akan membahas pemulasaran jenazah personel TNI yang gugur serta menyampaikan desakan supaya UNIFIL melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut.

“Kami meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini,” kata Sugiono.

Ia pun menyampaikan penghormatan tertinggi kepada personel RI yang gugur dalam tugas, terlebih di saat menjalankan misi kemanusiaan “yang amat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia”.

Adapun berdasarkan konfirmasi dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, personel Kontingen Garuda yang gugur dalam serangan pada Ahad tersebut adalah Praka Farizal Rhomadhon.

Sementara, ketiga personel yang terluka tersebut ialah Praka Rico Pramudia, yang mengalami luka berat hingga koma, serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan yang menderita luka ringan.

Praka Rico yang mengalami luka berat telah dievakuasi ke Rumah Sakit St. George di Beirut untuk mendapat perawatan intensif, sementara dua prajurit yang terluka ringan telah mendapat perawatan di Rumah Sakit Level I UNIFIL.

Dia menjelaskan mereka mengalami luka setelah pos penugasan kontingen Indonesia di Kota Adshit Al-Qusyar di Lebanon selatan terkena serangan artileri.

Meski dengan peristiwa yang menimpa personel TNI di UNIFIL tersebut, Aulia memastikan pihaknya akan terus menjalankan misi perdamaian di Lebanon secara profesional.

"TNI menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugas sebagai bagian dari misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB secara profesional dan penuh tanggung jawab, dengan tetap mengutamakan keselamatan prajurit," kata Mayjen Aulia.

