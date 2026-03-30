Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
31 Maret 2026, 03.19 WIB

Sampaikan Bela Sungkawa, Menlu Pastikan Jenazah Personel TNI yang Gugur di Lebanon Dipulangkan ke Tanah Air

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. (Setpres) - Image

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. (Setpres)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan duka cita mendalam atas gugurnya personel RI, saat bertugas bersama Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL). Politikus Gerindra itu memastikan akan mengatur pemulangan jenazah ke tanah air.

“Kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita, atas nama Praka Farizal Rhomadhon, yang bertugas di kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur,” kata Sugiono, dilansir dari Antara, Senin (30/3).

Menyusul gugurnya Praka Farizal, Sugiono menyampaikan telah menginstruksikan KBRI Beirut untuk menyiapkan proses pemulasaran jenazah serta memonitor kondisi personel RI yang bertugas dalam Kontingen Garuda di UNIFIL.

Ia juga mengungkapkan bahwa Wakil Tetap RI untuk PBB di New York akan segera bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB yang mengurusi masalah pasukan penjaga perdamaian PBB.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, akan dibahas pemulasaran jenazah Praka Farizal serta desakan dari pihak Indonesia supaya UNIFIL melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut.

“Kami meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini,” kata Sugiono, menegaskan.

Menlu RI juga mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap wilayah Lebanon selatan dan mendesak semua pihak agar segera melakukan deeskalasi demi mencegah jatuhnya semakin banyak korban jiwa dalam konflik.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses administrasi pemulangan jenazah Praka Farizal dari Lebanon tengah dilakukan.

"Prajurit yang gugur saat ini disemayamkan di East Sector Headquaters (HQ) UNIFIL," kata Mayjen Aulia, menambahkan.

Praka Farizal merupakan personel yang tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dalam Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/ UNIFIL.

Dia gugur akibat adanya serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di Kota Adshit al-Qusyar di Lebanon Selatan, Minggu (29/3).

Selain Praka Farizal, tiga prajurit TNI yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif mengalami cedera dalam serangan tersebut.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore