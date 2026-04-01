Muhammad Ridwan
01 April 2026, 18.20 WIB

Dekat dengan Muhammadiyah, Praka Farizal Rhomadhon Ikut Populerkan KHGT saat Ramadhan

Praka Farizal Rhomadhon bersama istri dan anak. (instagram Praka Farizal)

JawaPos.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, mengecam keras segala bentuk kekerasan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia.

Duka tersebut terasa begitu dekat bagi Muhammadiyah. Karena, Praka Farizal Rhomadhon merupakan kader Muhammadiyah asal Kulon Progo, Jogjakarta.

Haedar mengungkapkan, almarhum dikenal dekat dengan nilai-nilai Muhammadiyah. Bahkan, melalui akun media sosial pribadinya, Praka Farizal aktif memopulerkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), khususnya pada bulan Ramadhan 1447 H.

“Dalam beberapa postingan Instagram-nya bahkan mempopulerkan KHGT. Ini pertanda bahwa yang bersangkutan selain bertugas sebagai pasukan perdamaian, juga lekat dengan spirit Muhammadiyah,” kata Haedar dalam acara Silaturahmi Idul Fitri PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (31/3).

Meski konflik global masih terus berlangsung tanpa titik terang, Haedar berharap perdamaian dunia tetap dapat terwujud dalam waktu dekat.

Menurut Haedar, maraknya perang dan konflik yang terjadi belakangan ini merupakan tanda kebuntuan peradaban modern. Ia menilai, setelah peristiwa Holocaust, seharusnya dunia tidak lagi mengulangi tragedi kemanusiaan serupa.

“Namun kenyataannya peristiwa-peristiwa itu terus berulang. Dunia modern yang diwakili negara-negara maju semestinya mampu menghentikan kekerasan semacam ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, cita-cita besar peradaban modern abad ke-20 dan ke-21 belum tercapai jika kekerasan, genosida, dan neokolonialisme masih terus terjadi.

Haedar juga menyoroti bahwa berbagai pendekatan pemikiran, termasuk postmodernisme, belum mampu memberikan solusi nyata untuk menghentikan kerusakan global tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Gugur dalam Tugas di Lebanon, Jenazah 3 Prajurit TNI Dijadwalkan Tiba di Indonesia Sabtu Sore - Image
Nasional

Gugur dalam Tugas di Lebanon, Jenazah 3 Prajurit TNI Dijadwalkan Tiba di Indonesia Sabtu Sore

03 April 2026, 23.27 WIB

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Timur Tengah - Image
Nasional

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Timur Tengah

01 April 2026, 01.48 WIB

Keluarga Ungkap Detik-detik Praka Farizal Gugur di Lebanon: Meninggal Usai Izin Salat ke Istri - Image
Nasional

Keluarga Ungkap Detik-detik Praka Farizal Gugur di Lebanon: Meninggal Usai Izin Salat ke Istri

31 Maret 2026, 17.54 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

