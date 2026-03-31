3 Prajurit TNI Gugur dan 5 Luka-luka di Lebanon akibat Terhimpit di Tengah Konflik Israel dengan Hizbullah

JawaPos.com-Eskalasi konflik antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon Selatan memakan korban. Dalam dua hari, 3 prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur. Tidak hanya itu, 5 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Meski Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah melakukan investigasi berkaitan dengan insiden yang menewaskan pasukan penjaga perdamaian tersebut, sejumlah informasi menyebutkan bahwa pasukan TNI di UNIFIL mendapat serangan dari tentara Israel saat bertugas di area blue line.

Pada Senin (30/3), Mabes TNI telah merilis data-data prajurit TNI yang terdampak konflik tersebut. Yakni Praka Farizal Rhomadhon yang dinyatakan gugur serta Praka Rico Pramudia yang dilaporkan menderita luka berat. Selain itu ada Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan yang mengalami luka ringan.

”Dalam penanganan, dua orang prajurit yang mengalami luka ringan telah mendapatkan perawatan di Hospital Level I UNIFIL. Sementara itu, satu orang prajurit dengan luka berat telah dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.

Hari ini (31/3), Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah memastikan bahwa jumlah prajurit TNI yang meninggal dunia di tengah misi menjaga perdamaian dunia bertambah menjadi 3 orang. Selain Praka Farizal, Kapten Infanteri Zulmi dan Sertu Ihwan juga dinyatakan gugur.

”Perkembangan terbaru yang diterima pada 30 Maret 2026 menunjukkan kembali terjadinya insiden di wilayah Lebanon Selatan yang berdampak pada personel Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL. Dalam insiden tersebut, dua prajurit TNI dilaporkan gugur,” terang Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait.

Selain itu, Rico menyampaikan bahwa 2 prajurit lainnya mengalami luka berat. Para prajurit yang mengalami luka saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Beirut.