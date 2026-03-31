Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
31 Maret 2026, 16.41 WIB

3 Prajurit TNI Gugur dan 5 Luka-luka di Lebanon akibat Terhimpit di Tengah Konflik Israel dengan Hizbullah

Kendaraan UNIFIL melintas di jalan utama di Qlayaa, Lebanon selatan, 27 Maret 2026, di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah. (Arab News)

JawaPos.com-Eskalasi konflik antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon Selatan memakan korban. Dalam dua hari, 3 prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur. Tidak hanya itu, 5 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Meski Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah melakukan investigasi berkaitan dengan insiden yang menewaskan pasukan penjaga perdamaian tersebut, sejumlah informasi menyebutkan bahwa pasukan TNI di UNIFIL mendapat serangan dari tentara Israel saat bertugas di area blue line.

Pada Senin (30/3), Mabes TNI telah merilis data-data prajurit TNI yang terdampak konflik tersebut. Yakni Praka Farizal Rhomadhon yang dinyatakan gugur serta Praka Rico Pramudia yang dilaporkan menderita luka berat. Selain itu ada Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan yang mengalami luka ringan.

”Dalam penanganan, dua orang prajurit yang mengalami luka ringan telah mendapatkan perawatan di Hospital Level I UNIFIL. Sementara itu, satu orang prajurit dengan luka berat telah dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.

Hari ini (31/3), Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah memastikan bahwa jumlah prajurit TNI yang meninggal dunia di tengah misi menjaga perdamaian dunia bertambah menjadi 3 orang. Selain Praka Farizal, Kapten Infanteri Zulmi dan Sertu Ihwan juga dinyatakan gugur.

”Perkembangan terbaru yang diterima pada 30 Maret 2026 menunjukkan kembali terjadinya insiden di wilayah Lebanon Selatan yang berdampak pada personel Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL. Dalam insiden tersebut, dua prajurit TNI dilaporkan gugur,” terang Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait.

Selain itu, Rico menyampaikan bahwa 2 prajurit lainnya mengalami luka berat. Para prajurit yang mengalami luka saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Beirut.

Dia menyatakan bahwa insiden terjadi di tengah meningkatnya intensitas pertempuran di wilayah tersebut, dan hingga saat ini penyebab pasti kejadian masih dalam proses investigasi oleh pihak UNIFIL sesuai mekanisme yang berlaku.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Indonesia Desak PBB Gelar Rapat Darurat Dewan Keamanan - Image
Nasional

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Indonesia Desak PBB Gelar Rapat Darurat Dewan Keamanan

31 Maret 2026, 19.03 WIB

Kisah Praka Farizal, Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon: Cita-citanya Jadi Tentara Perdamaian Dunia Kini Terwujud hingga Akhir Hayat - Image
Internasional

Kisah Praka Farizal, Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon: Cita-citanya Jadi Tentara Perdamaian Dunia Kini Terwujud hingga Akhir Hayat

31 Maret 2026, 18.22 WIB

Keluarga Ungkap Detik-detik Praka Farizal Gugur di Lebanon: Meninggal Usai Izin Salat ke Istri - Image
Nasional

Keluarga Ungkap Detik-detik Praka Farizal Gugur di Lebanon: Meninggal Usai Izin Salat ke Istri

31 Maret 2026, 17.54 WIB

Terpopuler

1

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

2

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

3

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

4

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

5

Dua Personel TNI Gurur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

6

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

7

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

8

Modal Detergen Cair, Sindikat WNA Tipu Warga Korea Rp 1,6 Miliar Pakai Modus Black Dollar

9

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

10

5 Zodiak Paling Beruntung di Penghujung Bulan Ini, Terima Rezeki Nomplok Sampai Geleng-geleng Kepala

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore